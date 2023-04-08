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Відео дня: гравець Шахтаря схопив суперника за геніталії під час матчу УПЛ

Чоловікам буде боляче дивитись цей епізод
Сьогодні 20:58 Андрій Дунець 186 0
Відео дня: гравець Шахтаря схопив суперника за геніталії під час матчу УПЛ
#Металіст, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У кінці матчу 20-го туру Української Прем'єр-ліги Шахтар - Металіст стався курйозний епізод між Дмитром Топаловим та Юрієм Романюком.

Нападник "гірників" у запалі боротьби ненавмисне (сподіваємось) вхопився за статевий орган захисника суперників. Коментатор навіть трохи засоромився.

Відео

Сама гра завершилась із рахунком 1:0 на користь Шахтаря. Донецький клуб продовжує лідирувати в турнірній таблиці УПЛ і принаймні на день збільшив відрив від Дніпра-1 до 4-х очок.

Цікаво, що днями стало вірусним відео, на якому дівчина Топалова емоційно висловила своє ставлення до церкви московського патріархату.

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