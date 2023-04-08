Джерело - Чемпіон.
У кінці матчу 20-го туру Української Прем'єр-ліги Шахтар - Металіст стався курйозний епізод між Дмитром Топаловим та Юрієм Романюком.
Нападник "гірників" у запалі боротьби ненавмисне (сподіваємось) вхопився за статевий орган захисника суперників. Коментатор навіть трохи засоромився.
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Сама гра завершилась із рахунком 1:0 на користь Шахтаря. Донецький клуб продовжує лідирувати в турнірній таблиці УПЛ і принаймні на день збільшив відрив від Дніпра-1 до 4-х очок.
Цікаво, що днями стало вірусним відео, на якому дівчина Топалова емоційно висловила своє ставлення до церкви московського патріархату.
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