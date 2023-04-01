Дівчина дня: спокуслива модель Playboy провела гарячу фотосесію у формі Динамо

Джерело - vosc_kyiv.
Українська модель чоловічого журналу Playboy Мілена у напівоголеному вигляді позувала для об'єктивів фотокамер, будучи вдягненою в атрибутику київського Динамо.
Фотосесія відбулась у межах співпраці з київським інстаграм-журналом VOSC.
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Мілена регулярно тішить шанувальників яскравими фото у власному інстаграм-блозі.
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