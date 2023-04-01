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Дівчина дня: спокуслива модель Playboy провела гарячу фотосесію у формі Динамо

Мабуть, найкраще використання форми киян у цьому сезоні
Сьогодні 17:39 Андрій Дунець 530 0
Дівчина дня: спокуслива модель Playboy провела гарячу фотосесію у формі Динамо
#Динамо

Джерело - vosc_kyiv.

Українська модель чоловічого журналу Playboy Мілена у напівоголеному вигляді позувала для об'єктивів фотокамер, будучи вдягненою в атрибутику київського Динамо.

Фотосесія відбулась у межах співпраці з київським інстаграм-журналом VOSC.

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Допис, поширений VOSC (@vosc_kyiv)

Мілена регулярно тішить шанувальників яскравими фото у власному інстаграм-блозі.

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Допис, поширений Mila 🇺🇦 | International model (@samadhi.amorr2)

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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