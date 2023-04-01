Дівчина дня: спокуслива модель Playboy провела гарячу фотосесію у формі Динамо

Мабуть, найкраще використання форми киян у цьому сезоні

Українська модель чоловічого журналу Playboy Мілена у напівоголеному вигляді позувала для об'єктивів фотокамер, будучи вдягненою в атрибутику київського Динамо.

Фотосесія відбулась у межах співпраці з київським інстаграм-журналом VOSC.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений VOSC (@vosc_kyiv)

Мілена регулярно тішить шанувальників яскравими фото у власному інстаграм-блозі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Mila 🇺🇦 | International model (@samadhi.amorr2)

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