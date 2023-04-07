Головне
Ворскла здолала Інгулець у 20 турі УПЛ
Сьогодні 16:57 183
Прометей переграв Тарту у півфіналі Латвійсько-естонської ліги
Сьогодні 18:10 57
Президент Федерації плавання: Ми готові до найрадикальніших дій
Сьогодні 17:54 67
Нічия, що мала бути перемогою: 24 роки тому Динамо зіграло феєричний матч проти Баварії у півфіналі ЛЧ
Сьогодні 17:06 216
Збірна України закинула 10 шайб і виграла третій матч на чемпіонаті світу
Сьогодні 16:09 489
Тягар відповідальності та ще п'ять причин, чому Мудрик погано грає в Челсі
Сьогодні 12:25 1107
Збірна Англії по пенальті переграла Бразилію в жіночій Фіналіссімі
Сьогодні 08:53 335
Мудрик - у трійці найгірших гравців сезону в Челсі за версією Goal
Вчора 20:20 510
Жіноча збірна України розгромила Естонію в 3 турі чемпіонату світу
Вчора 19:51 706
Челсі призначив Лемпарда в.о. головного тренера
Вчора 16:14 536
Блоги
Я заплачу будь-яку суму, але видали це: Зінченко засоромився старого відео в образі Майкла Джексона
Я заплачу будь-яку суму, але видали це: Зінченко засоромився старого відео в образі Майкла Джексона Андрій Дунець
Сьогодні 18:08 77
Нічия, що мала бути перемогою: 24 роки тому Динамо зіграло феєричний матч проти Баварії у півфіналі ЛЧ
Нічия, що мала бути перемогою: 24 роки тому Динамо зіграло феєричний матч проти Баварії у півфіналі ЛЧ Андрій Дунець
Сьогодні 17:06 212
Шевченко привітав наймолодшого сина з днем народження – в коментарях долучились легенди Челсі
Шевченко привітав наймолодшого сина з днем народження – в коментарях долучились легенди Челсі Андрій Дунець
Сьогодні 13:47 432
Тягар відповідальності та ще п'ять причин, чому Мудрик погано грає в Челсі
Тягар відповідальності та ще п'ять причин, чому Мудрик погано грає в Челсі Юлія Охрименко
Сьогодні 12:25 1105
Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку: 6 квітня розпочалися перші сучасні Олімпійські ігри
Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку: 6 квітня розпочалися перші сучасні Олімпійські ігри Валерій Ручка
Вчора 12:52 3583
Онуфрій - наш стовп: Ломаченко знову підтримав московського попа
Онуфрій - наш стовп: Ломаченко знову підтримав московського попа Андрій Твердохліб
Вчора 12:44 843 1
Пошуки молодого Сидорчука для Динамо тривають: у чому сенс придбання Рамадані
Пошуки молодого Сидорчука для Динамо тривають: у чому сенс придбання Рамадані Максим Салівон
Вчора 08:00 1104
Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі
Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі Андрій Павлечко
05.04.2023 20:25 3778
Як нині виглядає Донбас Арена: український військовий показав відео з тимчасово окупованого Донецька
Як нині виглядає Донбас Арена: український військовий показав відео з тимчасово окупованого Донецька Андрій Дунець
05.04.2023 15:36 1671
Ода королю пасів, улюбленцю Венгера та Роналду. Месут Озіл попрощався з футболом
Ода королю пасів, улюбленцю Венгера та Роналду. Месут Озіл попрощався з футболом Юлія Охрименко
05.04.2023 12:30 1569
Ґрема Поттера звільнено: що це означає для Челсі та Михайла Мудрика
Ґрема Поттера звільнено: що це означає для Челсі та Михайла Мудрика Євген Вайлдер
05.04.2023 12:11 2083
Алієв очолить УАФ, Селезньов позмагається з Усиком та ще 2 інсайди, які слід очікувати від Циганика
Алієв очолить УАФ, Селезньов позмагається з Усиком та ще 2 інсайди, які слід очікувати від Циганика Андрій Павлечко
05.04.2023 10:25 1637
Забарний дебютував у АПЛ, але не зміг врятувати Борнмут від голу: відео моменту
Забарний дебютував у АПЛ, але не зміг врятувати Борнмут від голу: відео моменту Андрій Дунець
05.04.2023 00:41 1017
Олександр Зінченко – технічна досконалість: фан Арсенала зробив нарізку ефектних дій українця – ВІДЕО
Олександр Зінченко – технічна досконалість: фан Арсенала зробив нарізку ефектних дій українця – ВІДЕО Андрій Дунець
04.04.2023 18:46 5729
Одноклубник Миколенка шаленим дальнім ударом вирвав нічию в матчі з Тоттенгемом - ВІДЕО
Одноклубник Миколенка шаленим дальнім ударом вирвав нічию в матчі з Тоттенгемом - ВІДЕО Андрій Дунець
04.04.2023 07:00 6027
День Ліги чемпіонів. 68 років тому з'явився турнір найсильніших
День Ліги чемпіонів. 68 років тому з'явився турнір найсильніших Valeriy Ruchka
03.04.2023 18:23 2304
Чотири роки тому Роналду забив найкращий гол у своїй кар'єрі - ВІДЕО
Чотири роки тому Роналду забив найкращий гол у своїй кар'єрі - ВІДЕО Valeriy Ruchka
03.04.2023 18:20 8004
Тут не може бути демократії: дівчина футболіста Шахтаря емоційно висловилась про УПЦ МП - відео
Тут не може бути демократії: дівчина футболіста Шахтаря емоційно висловилась про УПЦ МП - відео Андрій Дунець
03.04.2023 14:17 5156 2
Мілевський послав росіян у відомому напрямку в річницю визволення Київщини від окупантів
Мілевський послав росіян у відомому напрямку в річницю визволення Київщини від окупантів Андрій Дунець
03.04.2023 13:48 913
Відео дня: Довбик хет-триком знищив Металіст 1925
Відео дня: Довбик хет-триком знищив Металіст 1925 Андрій Твердохліб
02.04.2023 19:12 801
Прямі трансляції

Я заплачу будь-яку суму, але видали це: Зінченко засоромився старого відео в образі Майкла Джексона

Хоча, здається, вийшло непогано
Сьогодні 18:08 Андрій Дунець 91 0
Я заплачу будь-яку суму, але видали це: Зінченко засоромився старого відео в образі Майкла Джексона
#Олександр Зінченко

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко став гостем інстаграм-шоу Footballerslives, під час якого йому продемонстрували давнє відео футболіста в образі Майкла Джексона.

Той запис було опубліковано у 2018 році офіційним ютуб-каналом Манчестер Сіті напередодні Гелловіна. На ньому українець ритмічно рухається під пісню Thriller, наслідуючи стиль короля попмузики.

Лівий захисник Арсенала кумедно відреагував на побачене:

"Я не знаю, хто це знімав. Я заплачу будь-яку суму. Я повинен знайти того, хто це робив. 

Я не знаю, можливо, цей хлопець подивиться це відео. Я прошу тебе, будь ласка, напиши мені. Я заплачу будь-які гроші, будь-які! Але видали це!"

Те саме відео

Реакція Олександра

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Footballers Lives (@footballerslives)

Нагадаємо, що Зінченко перейшов до Арсенала з Манчестер Сіті лише влітку минулого року, але вже встиг стати одним із лідерів команди. Олександр двічі поспіль (у лютому та березні) визнавався найкращим футболістом клубу.

Напередодні Зінченко також оцінив вплив свого нинішнього тренера Мікеля Артети на себе.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб оперативно дізнаватися про головні події зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал підпише новий контракт з Камавінгою Реал підпише новий контракт з Камавінгою 513
Яремчук не потрапив до заявки Брюгге на матч із Сереном Яремчук не потрапив до заявки Брюгге на матч із Сереном 598
Ворскла - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Ворскла - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 759
Тягар відповідальності та ще п'ять причин, чому Мудрик погано грає в Челсі Тягар відповідальності та ще п'ять причин, чому Мудрик погано грає в Челсі 1107
Жіноча збірна України розгромила Естонію в 3 турі чемпіонату світу Жіноча збірна України розгромила Естонію в 3 турі чемпіонату світу 706
Мудрик - у трійці найгірших гравців сезону в Челсі за версією Goal Мудрик - у трійці найгірших гравців сезону в Челсі за версією Goal 510
Рекомендуємо
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 44920
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 9536
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 29496
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 147264 7
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 28363
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 3921