Я заплачу будь-яку суму, але видали це: Зінченко засоромився старого відео в образі Майкла Джексона

Хоча, здається, вийшло непогано

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко став гостем інстаграм-шоу Footballerslives, під час якого йому продемонстрували давнє відео футболіста в образі Майкла Джексона.

Той запис було опубліковано у 2018 році офіційним ютуб-каналом Манчестер Сіті напередодні Гелловіна. На ньому українець ритмічно рухається під пісню Thriller, наслідуючи стиль короля попмузики.

Лівий захисник Арсенала кумедно відреагував на побачене:

"Я не знаю, хто це знімав. Я заплачу будь-яку суму. Я повинен знайти того, хто це робив. Я не знаю, можливо, цей хлопець подивиться це відео. Я прошу тебе, будь ласка, напиши мені. Я заплачу будь-які гроші, будь-які! Але видали це!"

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Реакція Олександра

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Footballers Lives (@footballerslives)

Нагадаємо, що Зінченко перейшов до Арсенала з Манчестер Сіті лише влітку минулого року, але вже встиг стати одним із лідерів команди. Олександр двічі поспіль (у лютому та березні) визнавався найкращим футболістом клубу.

Напередодні Зінченко також оцінив вплив свого нинішнього тренера Мікеля Артети на себе.

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