Олександр Зінченко – технічна досконалість: фан Арсенала зробив нарізку ефектних дій українця – ВІДЕО

Він уміє не лише гучно мотивувати одноклубників

Джерело - Gunner TV.

Популярний ютуб-канал "Gunner TV", автором якого є вболівальник Арсенала, кілька місяців тому випустив відео з найкращими моментами Олександра Зінченка за його перші матчі.

Запис набрав 277 тисяч переглядів. Пристойна кількість, зважаючи, що на канал підписано 167 тисяч глядачів.

Відео

Нагадаємо, що Зінченко перейшов до Арсенала з Манчестер Сіті лише влітку минулого року, але вже встиг стати одним із лідерів команди. Олександр двічі поспіль (у лютому та березні) визнавався найкращим футболістом клубу.

А в матчі останнього туру Англійської Прем'єр-ліги проти Лідса віддав передгольовий пас.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб оперативно дізнаватися про головні події зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua