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Олександр Зінченко – технічна досконалість: фан Арсенала зробив нарізку ефектних дій українця – ВІДЕО

Він уміє не лише гучно мотивувати одноклубників
Сьогодні 18:46 Андрій Дунець 421 0
Олександр Зінченко – технічна досконалість: фан Арсенала зробив нарізку ефектних дій українця – ВІДЕО
#Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - Gunner TV.

Популярний ютуб-канал "Gunner TV", автором якого є вболівальник Арсенала, кілька місяців тому випустив відео з найкращими моментами Олександра Зінченка за його перші матчі.

Запис набрав 277 тисяч переглядів. Пристойна кількість, зважаючи, що на канал підписано 167 тисяч глядачів.

Відео

Нагадаємо, що Зінченко перейшов до Арсенала з Манчестер Сіті лише влітку минулого року, але вже встиг стати одним із лідерів команди. Олександр двічі поспіль (у лютому та березні) визнавався найкращим футболістом клубу.

А в матчі останнього туру Англійської Прем'єр-ліги проти Лідса віддав передгольовий пас.

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