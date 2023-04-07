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Зінченко: Вплив, який має зараз на мене Артета - дуже великий

Українець прокоментував зв'язки з головним тренером "канонірів"
Сьогодні 15:14 248 0
Зінченко: Вплив, який має зараз на мене Артета - дуже великий
#Арсенал (Лондон), #Мікель Артета, #Олександр Зінченко

Джерело - Чемпіон.

Захисник Арсенала Олександр Зінченко приєднався до лондонців через розмови з Мікелем Артетою.

Про це українець розповів порталу Sky Sports.

"Звісно, я знав Мікеля з моменту мого переходу до Ман Сіті. Він знає мене як футболіста та як особистість. Вплив, який він мав та має зараз на мене – дуже великий. Я багато разів говорив, що якщо я одного разу покину Сіті,  то залишуся в АПЛ тільки з одним тренером - з ним.

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Коли він запросив мене, то у нас було декілька розмов перед приєднанням до Арсенала. Він сказав, що хоче бачити від мене. Розповів про бачення клубу, про план та стратегію. Мені сподобалося все, ось чому я прийшов", – сказав Зінченко.

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