Зінченко: Вплив, який має зараз на мене Артета - дуже великий

Захисник Арсенала Олександр Зінченко приєднався до лондонців через розмови з Мікелем Артетою.

Про це українець розповів порталу Sky Sports.

🗣️| Zinchenko on Mikel Arteta: “Obviously,

I knew Mikel for awhile since I came to City, he knows me as well as a football player, as a person. The impact he had and has right now for me is a lot because I said many times that one day if I leave City, I’m going to stay in the… pic.twitter.com/joLLlJVmvv