Зінченко: Вплив, який має зараз на мене Артета - дуже великий

Джерело - Чемпіон.
Захисник Арсенала Олександр Зінченко приєднався до лондонців через розмови з Мікелем Артетою.
Про це українець розповів порталу Sky Sports.
"Звісно, я знав Мікеля з моменту мого переходу до Ман Сіті. Він знає мене як футболіста та як особистість. Вплив, який він мав та має зараз на мене – дуже великий. Я багато разів говорив, що якщо я одного разу покину Сіті, то залишуся в АПЛ тільки з одним тренером - з ним.
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Коли він запросив мене, то у нас було декілька розмов перед приєднанням до Арсенала. Він сказав, що хоче бачити від мене. Розповів про бачення клубу, про план та стратегію. Мені сподобалося все, ось чому я прийшов", – сказав Зінченко.
🗣️| Zinchenko on Mikel Arteta: “Obviously,— Arsenal Buzz (@ArsenalBuzzCom) April 7, 2023
I knew Mikel for awhile since I came to City, he knows me as well as a football player, as a person. The impact he had and has right now for me is a lot because I said many times that one day if I leave City, I’m going to stay in the… pic.twitter.com/joLLlJVmvv