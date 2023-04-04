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Арсенал готовий включити Зінченка до угоди по трансферу новачка

Каноніри планують підписати француза, використавши одного зі своїх гравців лівого флангу
Сьогодні 17:11 390 0
Арсенал готовий включити Зінченка до угоди по трансферу новачка
#Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - sportarena.com.

Арсенал готовий включити українця Олександра Зінченка до угоди по трансферу захисника Мілана Тео Ернандеса.

Про це повідомляє Football365.

Повідомляється, що каноніри мають на меті купити француза влітку за 70-80 мільйонів євро. Для цього в клубі розглядають варіант включення до угоди одного зі своїх лівих захисників - Олександра Зінченка чи Кірана Тірні плюс доплату.

Також повідомляється, що Мілан не зацікавлений у продажу свого гравця. Россонері мають намір продовжити контракт із французом.

У нинішньому сезоні Зінченко провів 28 матчів за Канонірів у всіх турнірах. На рахунку українця - один гол та дві результативні передачі.

Напередодні Арсенал із Зінченком розгромив Лідс.

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