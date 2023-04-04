Арсенал готовий включити Зінченка до угоди по трансферу новачка

Джерело - sportarena.com.
Арсенал готовий включити українця Олександра Зінченка до угоди по трансферу захисника Мілана Тео Ернандеса.
Про це повідомляє Football365.
Повідомляється, що каноніри мають на меті купити француза влітку за 70-80 мільйонів євро. Для цього в клубі розглядають варіант включення до угоди одного зі своїх лівих захисників - Олександра Зінченка чи Кірана Тірні плюс доплату.
Також повідомляється, що Мілан не зацікавлений у продажу свого гравця. Россонері мають намір продовжити контракт із французом.
У нинішньому сезоні Зінченко провів 28 матчів за Канонірів у всіх турнірах. На рахунку українця - один гол та дві результативні передачі.
Напередодні Арсенал із Зінченком розгромив Лідс.