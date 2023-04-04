Арсенал готовий включити Зінченка до угоди по трансферу новачка

Каноніри планують підписати француза, використавши одного зі своїх гравців лівого флангу

Арсенал готовий включити українця Олександра Зінченка до угоди по трансферу захисника Мілана Тео Ернандеса.

Про це повідомляє Football365.

Повідомляється, що каноніри мають на меті купити француза влітку за 70-80 мільйонів євро. Для цього в клубі розглядають варіант включення до угоди одного зі своїх лівих захисників - Олександра Зінченка чи Кірана Тірні плюс доплату.

Також повідомляється, що Мілан не зацікавлений у продажу свого гравця. Россонері мають намір продовжити контракт із французом.

У нинішньому сезоні Зінченко провів 28 матчів за Канонірів у всіх турнірах. На рахунку українця - один гол та дві результативні передачі.

Напередодні Арсенал із Зінченком розгромив Лідс.