Зінченко віддав передгольовий пас у матчі проти Лідса в АПЛ: відео моменту

Шлях до третього поспіль звання гравця місяця в клубі розпочато!

Олександр Зінченко допоміг Арсеналу подвоїти перевагу над Лідс Юнайтед у матчі 29-го туру Англійської Прем'єр-Ліги.

На 47-й хвилині українець на лівому фланзі поділився м'ячем із Габріелем Мартінеллі, після чого бразилець виконав пас на дальню штангу під результативний удар Бена Вайта - 2:0.

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Нагадаємо, що днями авторитетне видання визнало Зінченка найкращим лівим захисником світу, а перед тим Олександр двічі поспіль став найкращим гравцем місяця в Арсеналі.

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