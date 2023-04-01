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Зінченко віддав передгольовий пас у матчі проти Лідса в АПЛ: відео моменту

Шлях до третього поспіль звання гравця місяця в клубі розпочато!
Сьогодні 18:35 Андрій Дунець 367 0
Зінченко віддав передгольовий пас у матчі проти Лідса в АПЛ: відео моменту
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Лідс, #Арсенал Лондон

Олександр Зінченко допоміг Арсеналу подвоїти перевагу над Лідс Юнайтед у матчі 29-го туру Англійської Прем'єр-Ліги.

На 47-й хвилині українець на лівому фланзі поділився м'ячем із Габріелем Мартінеллі, після чого бразилець виконав пас на дальню штангу під результативний удар Бена Вайта - 2:0.

Відео

Нагадаємо, що днями авторитетне видання визнало Зінченка найкращим лівим захисником світу, а перед тим Олександр двічі поспіль став найкращим гравцем місяця в Арсеналі.

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