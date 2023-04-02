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Зінченко дав копняка партнерові по команді після святкування його голу - ВІДЕО

Ніколи не знаєш, у який бік повернеться пристрасть Олександра
Сьогодні 00:04 Андрій Дунець 199 0
Зінченко дав копняка партнерові по команді після святкування його голу - ВІДЕО
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Лідс, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко був надмірно радий забитому м'ячеві одноклубника Бена Вайта в матчі 29-го туру Англійської Прем'єр-Ліги між Арсеналом та Лідсом.

Українець, якого переповнювали емоції (вочевидь позитивні), завдав прицільного удару ногою по п'ятій точці англійського захисника.

Відео

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Примітно, що передгольовий пас у результативній атаці, що стала причиною такого незвичного святкування, віддав саме Зінченко. Арсенал у підсумку впевнено виграв матч із рахунком 4:1 та продовжив очолювати турнірну таблицю АПЛ. 

Додамо, що інший українець - Михайло Мудрик - цього дня змарнував два фантастичні моменти за один тайм у грі за Челсі.

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