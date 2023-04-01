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Стала відома оцінка Зінченка за матч з Лідсом

Українець отримав найгіршу оцінку серед гравців стартового складу Арсенала
Сьогодні 21:13 146 0
Стала відома оцінка Зінченка за матч з Лідсом
Фото - gettyimages
#Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - sofascore.com.

Арсенал переграв Лідс (4:1) у 29 турі АПЛ.

Український захисник "канонірів" Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і був замінений на 85-й хвилині.

WhoScored поставив українцю 6.8 бали Це найгірша оцінка серед гравців стартового складу разом з Томасом Партеєм, який отримав стільки ж. Водночас всі 4 гравці, які вийшли на заміну, отримали нижчий бал, ніж Зінченко та Партей.

Портал Sofascore оцінив гру Олександра на 6.6 бали. Це також найнижча оцінка серед тих, хто вийшов з перши хвилин. 

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