Стала відома оцінка Зінченка за матч з Лідсом

Українець отримав найгіршу оцінку серед гравців стартового складу Арсенала

Арсенал переграв Лідс (4:1) у 29 турі АПЛ.

Український захисник "канонірів" Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і був замінений на 85-й хвилині.

WhoScored поставив українцю 6.8 бали Це найгірша оцінка серед гравців стартового складу разом з Томасом Партеєм, який отримав стільки ж. Водночас всі 4 гравці, які вийшли на заміну, отримали нижчий бал, ніж Зінченко та Партей.

Портал Sofascore оцінив гру Олександра на 6.6 бали. Це також найнижча оцінка серед тих, хто вийшов з перши хвилин.