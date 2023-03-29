Зінченко знову переміг: українець здолав одноклубника у змаганні з пробиття пенальті - ВІДЕО

Сашко в ударі у прямому сенсі слова

Джерело - prodirectsoccer.

Олександр Зінченко продовжує тішити фанів перемогами, і не лише в офіційних матчах за Арсенал.

Український футболіст взяв участь у ще одній частині челенджу від "Pro:Direct Soccer", під час якого він виявився влучнішим за ведучого та свого одноклубника Граніта Джаку у пробитті пенальті.

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Раніше Зінченко в межах цього ж шоу здолав ведучого у змаганні на техніку прийому м'яча.

А днями авторитетне видання The Athletic внесло Олександра до збірної Європи за власною версією.

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