Головне
Суд ухвалив рішення про відсторонення Павелка з посади президента УАФ
Вчора 15:59 3458
Суд скоротив дискваліфікацію Верняєва через позитивний допінг-тест
Сьогодні 17:39 204
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця
Сьогодні 17:05 8785
Феєнорд - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 16:06 1028
Стефену Каррі – 35! Тернистий шлях легендарного шутера до баскетбольного Олімпу
Сьогодні 14:18 264
Стала відома дата матчу Німеччина - Україна
Сьогодні 14:10 961
Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів
Сьогодні 13:04 1970
Циганков продемонстрував блискучий дриблінг і змусив попітніти одного з найкращих воротарів Ла Ліги - ВІДЕО
Сьогодні 08:18 3766
Збірна України зіграє товариський матч із Німеччиною
Вчора 20:14 959
Ротань довикликав двох гравців у збірну України
Вчора 18:41 4015
Блоги
Ломаченко поширив відеозвернення підсанкційного священника УПЦ МП
Ломаченко поширив відеозвернення підсанкційного священника УПЦ МП Андрій Дунець
Сьогодні 17:18 293
Зінченко – переможець та сенсація, він є лідером Арсенала: англійський ексфутболіст висловив захоплення українцем
Зінченко – переможець та сенсація, він є лідером Арсенала: англійський ексфутболіст висловив захоплення українцем Андрій Дунець
Сьогодні 15:59 880
Стефену Каррі – 35! Тернистий шлях легендарного шутера до баскетбольного Олімпу
Стефену Каррі – 35! Тернистий шлях легендарного шутера до баскетбольного Олімпу Nastya Bolshakova
Сьогодні 14:18 263
Циганков продемонстрував блискучий дриблінг і змусив попітніти одного з найкращих воротарів Ла Ліги - ВІДЕО
Циганков продемонстрував блискучий дриблінг і змусив попітніти одного з найкращих воротарів Ла Ліги - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 08:18 3757
Історія дня: Зінченко заспівав пісню про Артету після матчу АПЛ проти Фулгема - ВІДЕО
Історія дня: Зінченко заспівав пісню про Артету після матчу АПЛ проти Фулгема - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 18:29 1117
СУДний день, який хочеться відкласти. Які шанси врятуватися у Соболя зі Страсбуром і що це за команда
СУДний день, який хочеться відкласти. Які шанси врятуватися у Соболя зі Страсбуром і що це за команда Андрій Дунець
Вчора 16:33 437
Йовичевич нецензурно послав віцепрезидента Кривбаса Гагаріна: тренер Шахтаря вибачився - ВІДЕО
Йовичевич нецензурно послав віцепрезидента Кривбаса Гагаріна: тренер Шахтаря вибачився - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 14:29 4148 1
Удар Маліновського зі штрафного призвів до голу Марселя в матчі Ліги 1 - ВІДЕО
Удар Маліновського зі штрафного призвів до голу Марселя в матчі Ліги 1 - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 12:03 9925
Двалішвілі: Слава Україні, слава Грузії, слава волі
Двалішвілі: Слава Україні, слава Грузії, слава волі Андрій Твердохліб
12.03.2023 12:58 762
Приберіть Мудрика звідси: фани Челсі знову незадоволені грою українця в матчі АПЛ
Приберіть Мудрика звідси: фани Челсі знову незадоволені грою українця в матчі АПЛ Nastya Bolshakova
12.03.2023 11:31 5502
Арсенал проти Ман Сіті — реальні перегони чи команди з різними цілями?
Арсенал проти Ман Сіті — реальні перегони чи команди з різними цілями? Андрій Дунець
12.03.2023 10:30 2028
Зінченко – знову найкращий: як магічне ноу-хау українця веде Арсенал до чемпіонства
Зінченко – знову найкращий: як магічне ноу-хау українця веде Арсенал до чемпіонства Андрій Дунець
12.03.2023 10:24 9366
Шиффрін - нова королева гірських лиж, у 27 років побила легендарний рекорд Стенмарка
Шиффрін - нова королева гірських лиж, у 27 років побила легендарний рекорд Стенмарка Андрій Твердохліб
11.03.2023 22:45 646
Мудрик відзначився першим гольовим пасом за Челсі - ВІДЕО
Мудрик відзначився першим гольовим пасом за Челсі - ВІДЕО Андрій Дунець
11.03.2023 19:04 15918
Гордон запропонував Поворознюку забути про конфлікт? Президент Інгульця записав відповідь - ВІДЕО
Гордон запропонував Поворознюку забути про конфлікт? Президент Інгульця записав відповідь - ВІДЕО Андрій Дунець
11.03.2023 17:45 90246 2
3 роки тому Ілічич зробив унікальний покер у Лізі чемпіонів
3 роки тому Ілічич зробив унікальний покер у Лізі чемпіонів Андрій Твердохліб
11.03.2023 15:32 477
Коваленко заробив переможний пенальті в матчі з Інтером у Серії А - ВІДЕО
Коваленко заробив переможний пенальті в матчі з Інтером у Серії А - ВІДЕО Андрій Дунець
11.03.2023 00:37 3025
Передав привіт Ротаню: Кочергін забив гол за Ракув у другому матчі поспіль - ВІДЕО
Передав привіт Ротаню: Кочергін забив гол за Ракув у другому матчі поспіль - ВІДЕО Андрій Дунець
10.03.2023 23:38 564
16 років тому Мессі забив перший хет-трик за Барселону
16 років тому Мессі забив перший хет-трик за Барселону Valeriy Ruchka
10.03.2023 22:29 5568
СК Дніпро-1: «Хочемо перемагати в кожному наступному матчі»
СК Дніпро-1: «Хочемо перемагати в кожному наступному матчі» Дмитро Копій
10.03.2023 14:27 401
Прямі трансляції

Ломаченко поширив відеозвернення підсанкційного священника УПЦ МП

Сьогодні 17:18 Андрій Дунець 309 0
Черговий "зашквар" українського боксера
Ломаченко поширив відеозвернення підсанкційного священника УПЦ МП
#Василь Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Василь Ломаченко відзначився новою незрозумілою публікацією на своїй сторінці в інстаграмі, яка заблокована для перегляду в Україні.

Спортсмен поширив звернення Антонія Паканича — митрополита Бориспільського та Броварського УПЦ МП — і написав: "З нами Бог! Хай буде мир!"

Відео того самого звернення 

Примітно, що з грудня 2022 року проти Антонія почали діяти санкції РНБО, введені президентом України Володимиром Зеленським.

До слова, Ломаченко зараз перебуває у США, де готується до свого наступного поєдинку, ймовірно, проти Девіна Хейні за звання абсолютного чемпіона світу, відвідав бійцівський вечір UFC 285. І нещодавно Василь устиг "засвітитися" в обіймах російського бійця, який підтримує кадирова.

З початку повномасштабного вторгнення росії до України боксер регулярно викладає в інстаграмі дивні, а іноді відверто антиукраїнські дописи, за що наражається на критику з боку вболівальників та інших спортсменів. 

Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Ротань назвав трьох найкращих молодих футболістів України Ротань назвав трьох найкращих молодих футболістів України 2416
Льюїс назвав переможця бою Усик - Ф’юрі Льюїс назвав переможця бою Усик - Ф’юрі 5783
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 8785
Циганков продемонстрував блискучий дриблінг і змусив попітніти одного з найкращих воротарів Ла Ліги - ВІДЕО Циганков продемонстрував блискучий дриблінг і змусив попітніти одного з найкращих воротарів Ла Ліги - ВІДЕО 3766
Раптово помер ексголкіпер Шахтаря та Кривбасу Раптово помер ексголкіпер Шахтаря та Кривбасу 6394
Ротань довикликав двох гравців у збірну України Ротань довикликав двох гравців у збірну України 4015
Рекомендуємо
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 3459
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 3320
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 41151
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 72776 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 42777
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 28971