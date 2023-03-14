Черговий "зашквар" українського боксера

Джерело - Чемпіон.

Василь Ломаченко відзначився новою незрозумілою публікацією на своїй сторінці в інстаграмі, яка заблокована для перегляду в Україні.

Спортсмен поширив звернення Антонія Паканича — митрополита Бориспільського та Броварського УПЦ МП — і написав: "З нами Бог! Хай буде мир!"

Відео того самого звернення

Примітно, що з грудня 2022 року проти Антонія почали діяти санкції РНБО, введені президентом України Володимиром Зеленським.

До слова, Ломаченко зараз перебуває у США, де готується до свого наступного поєдинку, ймовірно, проти Девіна Хейні за звання абсолютного чемпіона світу, відвідав бійцівський вечір UFC 285. І нещодавно Василь устиг "засвітитися" в обіймах російського бійця, який підтримує кадирова.

З початку повномасштабного вторгнення росії до України боксер регулярно викладає в інстаграмі дивні, а іноді відверто антиукраїнські дописи, за що наражається на критику з боку вболівальників та інших спортсменів.

Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні

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