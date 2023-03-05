Джерело - Чемпіон.

Український боксер Василь Ломаченко вляпався в чергову ганебну історію - мило обіймався з російським бійцем змішаних єдиноборств ісламом махачевим.

Ломаченко, який зараз перебуває в США, де готується до свого наступного поєдинку, ймовірно, проти Девіна Хейні за звання абсолютного чемпіона світу, відвідав бійцівський вечір UFC 285.

Ломаченко привітливо обіймався з росіянином і зробив з тим спільне фото.

А тепер найцікавіше! іслам махачев є прихильником президента Чечні рамзана кадирова, бійці якого зокрема вбивали українців навесні 2022-го року на Київщині.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua