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Сміт-Роу: Зінченко - один із найбільш технічних гравців

Сьогодні 12:44 36 0
Еміль Сміт-Роу прокоментував прихід у команду Олександра Зінченка та Габріеля Жезуса.
Сміт-Роу: Зінченко - один із найбільш технічних гравців
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон, #Габріел Жезус, #Еміл Сміт-Роу

Джерело - isport.ua.

Літні новачки Арсенала Олександр Зінченко та Габріел Жезус змінили ситуацію всередині команди та її менталітет.

Про це розповів хавбек лондонського клубу Еміль Сміт-Роу.

"Я відчув ще з передсезонної підготовки, наскільки все змінилося і як гравці були налаштовані. Жезус і Зінченко знають, як вигравати трофеї.

Наш успіх пов'язаний з їхнім приходом. Менталітет Зінченка і Жезуса невимовний. Я не можу повірити, що Манчестер Сіті відпустив їх. Зінченко - один із найбільш технічних гравців, яких я коли-небудь бачив", - відзначив Сміт-Роу.

Дивіться: Зінченко продемонстрував дива техніки в поєдинку з британським блогером

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