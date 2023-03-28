Сміт-Роу: Зінченко - один із найбільш технічних гравців

Літні новачки Арсенала Олександр Зінченко та Габріел Жезус змінили ситуацію всередині команди та її менталітет.

Про це розповів хавбек лондонського клубу Еміль Сміт-Роу.

"Я відчув ще з передсезонної підготовки, наскільки все змінилося і як гравці були налаштовані. Жезус і Зінченко знають, як вигравати трофеї.

Наш успіх пов'язаний з їхнім приходом. Менталітет Зінченка і Жезуса невимовний. Я не можу повірити, що Манчестер Сіті відпустив їх. Зінченко - один із найбільш технічних гравців, яких я коли-небудь бачив", - відзначив Сміт-Роу.