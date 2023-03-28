Зінченко потрапив до збірної Європи за версією The Athletic

Українець опинився серед найкращих гравців континенту за версією авторитетного видання

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Арсеналу Олександр Зінченко отримав чергову похвалу від англійських ЗМІ.

Про це повідомляє The Athletic.

Видання склало символічні збірні найкращих гравців Європи та іншого світу.

До першої команди потрапив українець Олександр Зінченко, який зайняв позицію лівого захисника.

До збірної решти світу потрапили такі гравці, як Ліонель Мессі та тріо з Наполі в особі Хвічі Кварацхелії, Віктора Осімхена та Кім Мін-Джа.

Варто зазначити, що редакція видання поставила собі обмеження. З певної країни до складу міг потрапити тільки один гравець.