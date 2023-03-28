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Зінченко потрапив до збірної Європи за версією The Athletic

Українець опинився серед найкращих гравців континенту за версією авторитетного видання
Сьогодні 22:09 158 0
Зінченко потрапив до збірної Європи за версією The Athletic
#Олександр Зінченко

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Арсеналу Олександр Зінченко отримав чергову похвалу від англійських ЗМІ.

Про це повідомляє The Athletic.

Видання склало символічні збірні найкращих гравців Європи та іншого світу.

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До першої команди потрапив українець Олександр Зінченко, який зайняв позицію лівого захисника.

До збірної решти світу потрапили такі гравці, як Ліонель Мессі та тріо з Наполі в особі Хвічі Кварацхелії, Віктора Осімхена та Кім Мін-Джа.

Варто зазначити, що редакція видання поставила собі обмеження. З певної країни до складу міг потрапити тільки один гравець.

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