Зінченко потрапив до збірної Європи за версією The Athletic

Джерело - Чемпіон.
Український захисник Арсеналу Олександр Зінченко отримав чергову похвалу від англійських ЗМІ.
Про це повідомляє The Athletic.
Видання склало символічні збірні найкращих гравців Європи та іншого світу.
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До першої команди потрапив українець Олександр Зінченко, який зайняв позицію лівого захисника.
До збірної решти світу потрапили такі гравці, як Ліонель Мессі та тріо з Наполі в особі Хвічі Кварацхелії, Віктора Осімхена та Кім Мін-Джа.
Варто зазначити, що редакція видання поставила собі обмеження. З певної країни до складу міг потрапити тільки один гравець.