Петраков знову нахамив журналісту на пресконференції збірної Вірменії - ВІДЕО

Джерело - Федерація футболу Вірменії.
Колишній головний тренер збірної України Олександр Петраков переніс свою манеру спілкування зі ЗМІ на аналогічну посаду у Вірменії.
На пресконференції перед товариським матчем своєї нинішньої команди проти Кіпру в Петракова зав'язалась мінісуперечка з журналістом після незручного запитання останнього.
Наставника попросили пояснити, чому він не замінив Тиграна Барсегяна у вдібірковому матчі Євро-2024 проти Туреччини (1:2). Відповідь була достатньо різкою:
"А ви вважаєте, що він не повинен грати? Це ваша думка, що він не повинен грати? Я головний тренер. Це моє рішення.
А чому я вам маю пояснювати це рішення? Я просто сказав: я головний тренер. Я ухвалив таке рішення. Ось і все. Вам не подобається Тигран Барсегян? Ви вважаєте, що я повинен був його міняти? Я ухвалив таке рішення. Якщо можете, вибачте мені, будь ласка.
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Я головний тренер. Я за це відповідаю. Ви тут можете мене критикувати. Тому я і головний тренер, правильно? Ви в мене запитали, чому я не поміняв його. Я кажу, що я головний тренер і ухвалив таке рішення. Я ж вас не образив?
Ви мене вибачте. Я ухвалив таке рішення. Правильне воно, неправильне..."
Відео
Нагадаємо, після попереднього матчу збірної Вірменії у Петракова теж зав'язався конфлікт із журналістом на пресконференції.
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