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Краще не стане: муки Мудрика в Челсі та чому все йде не так

Сьогодні 11:55 Андрій Дунець 264 0
Найважчий для нашого футболіста період в АПЛ
Краще не стане: муки Мудрика в Челсі та чому все йде не так
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

На зміну яскравому дебюту та схвальним відгукам — шквальна критика та разюче швидка втрата місця в основі. Найдорожчий трансфер в історії українського футболу Михайло Мудрик поки йде слідами нашого іншого співвітчизника в складі англійського Челсі, Андрія Шевченка. 

Чи стали шанси Михайла повернути місце в старті після асисту в останньому турі АПЛ вищими? Що і хто заважає Мудрику розкрити свій потенціал у складі лондонського клубу? Спробували розібратися в ситуації й передбачити подальший хід успіхів українця на Туманному Альбіоні.

Справа не в Михайлі: Поттер — тимчасовий вихід зі складної ситуації?

Грем Поттер очолив Челсі у вересні, й за час перебування на посаді не переконав у доцільності такого вибору босів клубу від слова "зовсім". Так, "сині" продовжують боротьбу за найбільш престижний європейський клубний турнір, проте чи поставить хтось на лондонців у перегонах із Реалом, Баварією, Манчестер Сіті чи Наполі й криву копійку — питання риторичне. 

Найкращою характеристикою роботи Поттера на "Стемфорд Бридж" буде величина серії перемог Челсі у чемпіонаті Англії. З екстренером Брайтона лондонці брали аж три звитяги поспіль. І то пак — аж одного разу, в перших матчах Грема на лаві "пенсіонерів". Не дивно, що за таких обставин розмови навколо потенційних кандидатів на зміну Поттеру не вщухають.

Фото - Getty Images

Челсі — не той клуб, у якому звикли чекати. Поттер — не той тренер, який знає, що таке досягати результату в екстремальних умовах. За таких обставин страждають футболісти, які відчувають на собі всю повноту невпевненості наставника в собі.       

Челсі — заздалегідь хибний вибір?

В ситуації, що склалася, не хочеться виглядати снобами-нострадамусами, але щось подібне до "ми ж попереджали", на язиці крутиться. Ні, й сьогодні ми не вступили в секту тих, хто з дня в день як мантру вже не проговорює — волає, про купу потенційних вигод, які були втрачені Мудриком після зірваного трансферу в Арсенал. Як і раніше, на нашу думку, варто сконцентруватися навколо іншого питання: чи не надто високу планку для підкорення обрав Михайло на шляху до визнання в західноєвропейському футболі?

Так, на рахунку Мудрика успішні матчі проти Селтіка (двічі) та Лейпцига в Лізі чемпіонів. Так, Михайло мав епізодичні(!) звершення на міжнародному рівні та іграх у складі збірної України. Проте чи є безумовна обдарованість та хай навіть величезна перспектива "перепусткою" в склад клубу, який грає у кардинально інших і значно більш конкурентних умовах не час від часу, а подекуди й двічі на тиждень?

Михайла використовують неправильно: вболівальники "синіх" та спеціалісти б'ють на сполох 

У трьох останніх матчах Челсі Поттера вибудовується згідно тактичної схеми 3-4-3. Здавалося, рішення зіграти без виражених вінгерів і в зустрічі з Лестером вбиває й без того примарні шанси з'явитися з перших хвилин для Михайла. Однак цього разу Поттер перевершив сам себе. У пошуках змін до кращого він побачив у Мудрику… нового центрфорварда(!) для потреб команди. Виглядало це дещо комічно, якби не було так сумно для нашого футболіста. Так, Мудрик вперше здійснив результативну дію в  новому клубі. Але фраза "інородне тіло" по відношенню до Михайла на полі в матчах Челсі досі актуальна.  

На жаль, мова й про ігри, у яких Мудрик отримував шанс на рідній позиції. Михайло опинився в середовищі, де швидких ніг та вміння прокидати собі м’яча на хід явно недостатньо. В АПЛ ти маєш уміти мислити на кілька ходів уперед, постійно прораховувати не тільки варіанти своїх, а й дій опонентів. Висновок невтішний: наразі Мудрик не виглядає тим футболістом, який у цьому сенсі здатний зробити крок вперед. 

Фото - Getty Images
Окрім того, в матчах, де Михайло все ж грає, він змушений перебудовуватися на ходу в умовах жорсткого таймінгу посеред сезону в нових умовах. Мова про необхідність грати у відборі значно більше, ніж це було в Шахтарі. Цей фактор має прямий вплив на Мудрика — по суті, його ігрова манера зазнає  еволюційних змін на очах. І поки — не в ліпший бік. 

Мудрик не буде отримувати більше часу з огляду на обставини, в яких опинився тренерський штаб

Наставник Челсі отримав шанс усього життя, який нині "успішно" зливає в унітаз. Сер Грем наразі явно не відповідає високому статусу тренера топ-клубу, й тим паче не дотягує до рангу топового наставника. Челсі не перемагав шість матчів поспіль, а коли став на шлях вікторій знову, здобуває звитяги не без великих питань до гри команди, які нікуди не поділися. 

Наставник команди намагається вчитися екстерном, проте величезний тиск витримує за рахунок докладених надзусиль. У такій ситуації Поттер змушений спиратися якщо не на більш досвідчених у сенсі отриманих навичок та знань футболістів у АПЛ, то гравців, які вже пограли у провідних європейських лігах. А тому й Жоао Фелікс, і Кай Гаверц, і Рахім Стерлінг, і навіть Крістіан Пулішич із Хакімом Зієшом за таких обставин будуть грати більше. В Михайла ж однакові шанси отримувати ігрову практику хіба що з іншим новачком команди Ноні Мадуеке, та хіба ж від того легше?

Максим Салівон, Чемпіон

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