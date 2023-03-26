Коноплянка – це новий Тимощук: фани у твіттері глузують із заміни збірної України в матчі з Англією

Джерело - Чемпіон.
Вихід Євгена Коноплянки замість Тараса Степаненка наприкінці матчу між збірними Англії та України спровокував низку жартів та кепкувань над таким рішенням Руслана Ротаня.
Виконувач обов'язків головного тренера "синьо-жовтих" на 90-й хвилині вирішив дати трохи ігрового часу півзахисникові, який давно не викликався до національної команди. Вболівальники у соцмережах миттєво висловили своє негативно-саркастичне ставлення до цієї події.
Огляд твіттера
Найчастіше зустрічаються порівняння з Анатолієм Тимощуком (на Євро-2016 він аналогічним чином з'явився на полі під завісу останнього матчу збірної України).
Думка колишнього спортивного журналіста Євгена Блажка:
Вихід Коноплянки зараз - це майже як вихід тимощука проти Польщі на Євро-2016.— YB (@evg_bl) March 26, 2023
Схожі думки:
коноплянка - це новий тимощук— yev 🇺🇦 (@Ibragei) March 26, 2023
А цей англомовний дописувач спочатку висловив враження, що ця збірна України нагадує йому команду часів Фоменка, іронічно припустивши, що на полі під кінець матчу з'явиться Коноплянка, а потім (коли ця заміна дійсно відбулась) із веселим розпачем відповів на свій же твітт:
Є ще гумористи:
Коноплянка буквально pic.twitter.com/glpt7dEhPB— flùr 🇺🇦 (@mindenerwa_) March 26, 2023
А дехто був щиро здивований:
я навіть не знала що Коноплянка ще грає😂— horobchyk🌻 (@horobchyksofia) March 26, 2023
Нагадаємо, збірна України стартувала у відборі на Євро-2024 із поразки від Англії з рахунком 0:2.
А напередодні матчу протягом кількох тижнів переважна більшість уболівальників та експертів висловлювала нерозуміння причин виклику гравця польської Краковії Євгена Коноплянки до табору головної футбольної команди країни.
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