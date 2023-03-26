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Коноплянка – це новий Тимощук: фани у твіттері глузують із заміни збірної України в матчі з Англією

Вчора 22:46 Андрій Дунець 585 0
Українські вболівальники масово відчули дежавю
Коноплянка – це новий Тимощук: фани у твіттері глузують із заміни збірної України в матчі з Англією
#Збірна України з футболу, #Євген Коноплянка

Джерело - Чемпіон.

Вихід Євгена Коноплянки замість Тараса Степаненка наприкінці матчу між збірними Англії та України спровокував низку жартів та кепкувань над таким рішенням Руслана Ротаня.

Виконувач обов'язків головного тренера "синьо-жовтих" на 90-й хвилині вирішив дати трохи ігрового часу півзахисникові, який давно не викликався до національної команди. Вболівальники у соцмережах миттєво висловили своє негативно-саркастичне ставлення до цієї події.

Огляд твіттера

Найчастіше зустрічаються порівняння з Анатолієм Тимощуком (на Євро-2016 він аналогічним чином з'явився на полі під завісу останнього матчу збірної України).

Думка колишнього спортивного журналіста Євгена Блажка:

Схожі думки:

А цей англомовний дописувач спочатку висловив враження, що ця збірна України нагадує йому команду часів Фоменка, іронічно припустивши, що на полі під кінець матчу з'явиться Коноплянка, а потім (коли ця заміна дійсно відбулась) із веселим розпачем відповів на свій же твітт:

Є ще гумористи:

А дехто був щиро здивований:

Нагадаємо, збірна України стартувала у відборі на Євро-2024 із поразки від Англії з рахунком 0:2

А напередодні матчу протягом кількох тижнів переважна більшість уболівальників та експертів висловлювала нерозуміння причин виклику гравця польської Краковії Євгена Коноплянки до табору головної футбольної команди країни.

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