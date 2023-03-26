Коноплянка – це новий Тимощук: фани у твіттері глузують із заміни збірної України в матчі з Англією

Українські вболівальники масово відчули дежавю

Джерело - Чемпіон.

Вихід Євгена Коноплянки замість Тараса Степаненка наприкінці матчу між збірними Англії та України спровокував низку жартів та кепкувань над таким рішенням Руслана Ротаня.

Виконувач обов'язків головного тренера "синьо-жовтих" на 90-й хвилині вирішив дати трохи ігрового часу півзахисникові, який давно не викликався до національної команди. Вболівальники у соцмережах миттєво висловили своє негативно-саркастичне ставлення до цієї події.

Огляд твіттера

Найчастіше зустрічаються порівняння з Анатолієм Тимощуком (на Євро-2016 він аналогічним чином з'явився на полі під завісу останнього матчу збірної України).

Думка колишнього спортивного журналіста Євгена Блажка:

Вихід Коноплянки зараз - це майже як вихід тимощука проти Польщі на Євро-2016. — YB (@evg_bl) March 26, 2023

Схожі думки:

коноплянка - це новий тимощук — yev 🇺🇦 (@Ibragei) March 26, 2023

А цей англомовний дописувач спочатку висловив враження, що ця збірна України нагадує йому команду часів Фоменка, іронічно припустивши, що на полі під кінець матчу з'явиться Коноплянка, а потім (коли ця заміна дійсно відбулась) із веселим розпачем відповів на свій же твітт:

Є ще гумористи:

А дехто був щиро здивований:

я навіть не знала що Коноплянка ще грає😂 — horobchyk🌻 (@horobchyksofia) March 26, 2023

Нагадаємо, збірна України стартувала у відборі на Євро-2024 із поразки від Англії з рахунком 0:2.

А напередодні матчу протягом кількох тижнів переважна більшість уболівальників та експертів висловлювала нерозуміння причин виклику гравця польської Краковії Євгена Коноплянки до табору головної футбольної команди країни.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб оперативно дізнаватися про вихід нових цікавих текстів про спорт!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua