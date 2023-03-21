Хацкевич: Не розумію, за які заслуги Коноплянка викликається у збірну України

Півзахисник Краковії Євгеній Коноплянка не заслужив виклик у збірну України.

Про це розповів колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич.

"Я за грою Коноплянки не стежу вже давно, але мене цей вибір дуже здивував. Не знаю, чи був цей виклик узгоджений з Ребровим, УАФ чи це особистий вибір Ротаня, але якщо брати статистику Коноплянки, то я не розумію, за які заслуги він сьогодні викликається до збірної. Деякі футболісти із цієї збірної України навіть не знайомі з Коноплянкою", - сказав Хацкевич.