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Хацкевич: Не розумію, за які заслуги Коноплянка викликається у збірну України

Сьогодні 10:47 123 0
Олександр Хацкевич прокоментував виклик Євгена Коноплянки у збірну України.
Хацкевич: Не розумію, за які заслуги Коноплянка викликається у збірну України
#Євген Коноплянка, #Олександр Хацкевич

Джерело - ukrfootball.ua.

Півзахисник Краковії Євгеній Коноплянка не заслужив виклик у збірну України.

Про це розповів колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич.

"Я за грою Коноплянки не стежу вже давно, але мене цей вибір дуже здивував. Не знаю, чи був цей виклик узгоджений з Ребровим, УАФ чи це особистий вибір Ротаня, але якщо брати статистику Коноплянки, то я не розумію, за які заслуги він сьогодні викликається до збірної. Деякі футболісти із цієї збірної України навіть не знайомі з Коноплянкою", - сказав Хацкевич.

Коноплянка викликаний у збірну України на матч відбору Євро-2024 проти Англії.

Нагадаємо, збірна України прибула в Лондон на підготовчий збір напередодні старту у відборі на Євро-2024.

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