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Петрович, слухай уважно! 4 поради Ротаню для позитивного результату збірної України на Вемблі

Сьогодні 12:12 Андрій Дунець 900 0
Футбол — штука вкрай серйозна
Петрович, слухай уважно! 4 поради Ротаню для позитивного результату збірної України на Вемблі
#Збірна України з футболу, #Руслан Ротань

Джерело - Чемпіон.

Поки тимчасово головний тренер збірної України Руслан Ротань ночі недосипає — ламає голову, чим здивувати Англію, — ми вже придумали, що робити в Лондоні. Як відомо, все геніальне просте, а для успіху іноді достатньо вміти дивитися далі свого носа. То що ж має взяти за стратегію Руслан Петрович? До вашої уваги — рецепти вбивчої сили. 

Пане Руслане, ваш протеже — це ж головна зброя української перемоги, бо Коноплянка може більше!

Всі ми знаємо, що крім занять футболом, за межами поля Коноплянка ще й завжди на півставки підпрацьовував тамадою. Можливо, це і є одна з причин надто раннього згасання зірки Євгена-футболіста, та то окрема розмова… А ми про справи нинішні. 

Фото - інстаграм Євгена Коноплянки

Щойно дивом повернувшись у головну команду країни, гострий на язик футболіст вже розповідає футболістам Шахтаря про "сімочку", згадуючи розгром від Феєнорда. І це перед матчем, коли суперник сильніший за твою команду на кілька голів? А ми ж звикли, що футболісти — страх як забобонні люди…  

Ні, невимушена атмосфера в таборі — це добре, але ж якщо в тебе під боком є постійний генератор ідей, його треба експлуатувати по повній. А тому — Коноплянку треба використовувати правильно! Будьмо відверті — шансів зіграти в Євгена небагато. Тож чи не ліпше направити гостре лезо його слова в бік суперника?.. 

А от якщо в лоб — відвідати розташування опонента, який від такої нахабності ще й неабияк очманіє. А там — анекдоти, підстьобування, смішинки. Хоч до ранку. Стане в нагоді й англійська Євгена, яку він так і не застосував у Ліверпулі через зірваний трансфер. Ну ж бо, пане Руслане, покажіть, що ви зробили вибір на користь усіх запрошених на збір футболістів не просто так!  

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Будь ласка, не припиняйте грати ще до стартового свистка!

Останнє рандеву збірної України з англійцями закінчилося вкрай вдало. Для надій суперника відпочити перед півфіналом Євро-2020. Давайте скажемо, як говорять у нашій політиці, непопулярну річ: той матч ми програли ще до його початку. Не тільки футболісти, а й головний тренер Андрій Шевченко вирішили, що взяли бога за бороду в попередньому матчі зі Швецією, й тут творця гнівити вже не варто. Образиться, а як ви думали?! 

Фото - Associated Press

Інша причина такого відношення криється в стадії турніру та статусі суперника. Мовляв, ну що з ними тягатися, все й так ясно, а ми ж усе одно вже молодці! А тому картинка, коли хтось десь недобіг, хтось на півсекунди вимкнувся з боротьби, бо "й так все ясно", а хтось не напружувався необхідністю вивчати особливості ігрових якостей візаві до гри, майоріла протягом усієї зустрічі в Римі. Ризик повторення такого відношення до справи є й на цей раз. А тому втовкмачувати гравцям збірної України, що вони — професійні футболісти, а не туристи в одній з головних столиць світу, треба ще в літаку.  

У нас вистачає гравців, які вміють створювати, не треба лише руйнувати

Пізній Ротань — не те щоб Андреа Пірло українського футболу, але виконавець, який займався в центрі полі не тільки відбором мяча. З англійцями нам не завадить ні Дженнаро Гаттузо, ні хоча б інший багаторічний одноклубник італійського Маестро Массімо Амброзіні, але якось обійдемося й підручними засобами у вигляді Сергія Сидорчука та Тараса Степаненка. 

Проте якщо на "Вемблі" й без того затюкана обставинами наша команда спробує зачинити підступи до своїх володінь, чекай біди. Ротань знає, як відвойовувати центральний плацдарм, але опираючись на свої бійцівські якості, опоненти з найсильнішої ліги світу з інтенсивністю, яка перевершує реалії матчів УПЛ приблизно так, як Ф-16 кращий за Су-25, швидко зроблять із наших опорників зовсім не київську котлету. Тут саме варто сказати, що в нас достатньо хлопців, які показують клас у провідних лігах Європи саме в атаці. Вони що, приїдуть у головну команду країни з іншою свідомістю?

Де Данило Ігнатенко? Щоб не відповідати в риму, треба питати в самого Ротаня, бо вміння цього козака вести силову боротьбу може виявитися тією дещицею, якої нам і не вистачить. "Чомусь", еге ж Руслане Петровичу? 

Фото - УАФ

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Оберніть нашу ваду в нашу силу: Англія забула, що таке переможна Україна

Єдиної звитяги над "Трьома левами" Україна досягла у 2009-му в рідному місті Ротаня, а сам нині головний тоді відіграв усі 90 з гаком хвилин. Й оскільки рецепт перемоги над родоначальниками для тренера не є якоюсь абстракцією, Ротаню саме час звернути увагу на головне — психологію. 

Щоб примусити суперника повірити у вашу слабкість, треба приспати його пильність. Що б там не розповідав своїм хлопцям Саутгейт про повагу до нашої команди, в уяві серів ми — все та ж кривенька качечка, а не рівноцінний опонент, яку їм вдало підсунули у чвертьфіналі першості Європи.

З того часу Англія у більшості своїй не змінилася, а проти нас усе, окрім надій найбільш відчайдушних уболівальників. Та коли від тебе не очікують нічого, проявити себе й здивувати візаві в рази легше. Крім перемоги, у восьми протистояннях з англійцями Україна ще й двічі грала внічию. Мирова — не про сьогодення нашої держави, але цього разу нас теж влаштує.

Максим Салівон, Чемпіон

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