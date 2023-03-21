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Коноплянка покепкував із гравців Шахтаря за розгромну поразку від Феєнорда - ВІДЕО

Сьогодні 12:22 Андрій Дунець 174 0
Дружній жарт чи знущання?
Коноплянка покепкував із гравців Шахтаря за розгромну поразку від Феєнорда - ВІДЕО
#Збірна України з футболу, #Євген Коноплянка, #Шахтар

Джерело - УАФ.

Євген Коноплянка своєрідно привітався в аеропорту з партнерами по збірній України.

Півзахисник Краковії, зустрівшись із представниками Шахтаря Георгієм Судаковим, Анатолієм Трубіним та Артемом Бондаренком, у фірмовому стилі випалив жарт про нещодавню болісну поразку їхнього клубу в 1/8 Ліги Європи від нідерландського Феєнорда з рахунком 1:7.

"Йо-ма-йо, на трьох 24 роки. Бачу, навчились сімку ковтати", - сказав Коноплянка до молодших товаришів.

Відео

Напередодні колишній футболіст та тренер Динамо Олександр Хацкевич висловив здивування викликом Євгена Коноплянки до табору національної команди.

Нагадаємо, збірна України розпочала підготовку до матчу проти Англії в межах відбору на Євро-2024. Гра відбудеться в неділю, 26 березня, у Лондоні.

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