Коноплянка покепкував із гравців Шахтаря за розгромну поразку від Феєнорда - ВІДЕО

Дружній жарт чи знущання?

Джерело - УАФ.

Євген Коноплянка своєрідно привітався в аеропорту з партнерами по збірній України.

Півзахисник Краковії, зустрівшись із представниками Шахтаря Георгієм Судаковим, Анатолієм Трубіним та Артемом Бондаренком, у фірмовому стилі випалив жарт про нещодавню болісну поразку їхнього клубу в 1/8 Ліги Європи від нідерландського Феєнорда з рахунком 1:7.

"Йо-ма-йо, на трьох 24 роки. Бачу, навчились сімку ковтати", - сказав Коноплянка до молодших товаришів.

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Напередодні колишній футболіст та тренер Динамо Олександр Хацкевич висловив здивування викликом Євгена Коноплянки до табору національної команди.

Нагадаємо, збірна України розпочала підготовку до матчу проти Англії в межах відбору на Євро-2024. Гра відбудеться в неділю, 26 березня, у Лондоні.

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