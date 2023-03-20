Збірна України прибула в Лондон на підготовчий збір напередодні старту у відборі на Євро-2024

Національна команда України зібралася в Лондоні, аби розпочати підготовку до старту у кваліфікаційній кампанії Євро-2024

Джерело - УАФ.

Воєнний час вимагає специфічної логістики, тож з України збірники їхали двома групами. Київські динамівці та Денис Мірошніченко з "Олександрії" разом з адміністративно-медичним штабом виїхали недільним вечором потягом із Києва до Перемишля. Там вони пересіли на автобус і подолали ще 80 км до аеропорту Жешува. Туди ж іншим автобусом, зі Львова, прибула друга група у складі тренерського штабу та гравців "Шахтаря" й "Дніпра-1", які свої матчі 18-го туру УПЛ проводили на Заході України. До цієї ж групи ввійшов і воротар "Олександрії" Микита Шевченко.

Фото Павла Кубанова

Самостійно до аеропорту приїхав із Кракова Євген Коноплянка, який повернувся до збірної як гравець "Краковії". Зустріч зі збірниками була теплою — Євген давно вже не бачив хлопців, і вони також були дуже раді побачити одного з найбільш досвідчених виконавців національної команди.

Фото Павла Кубанова

У такому складі синьо-жовті вилетіли чартерним рейсом до Лондона — о 13.30 за Києвом.

Політ тривав трохи більше двох годин. З аеропорту Станстед команда вирушила просто до готелю Hilton Syon Park, який на тиждень стане її лондонською резиденцією.

На обід до готелю прибудуть всі українські представники англійської Прем'єр-ліги, а також виконавці з інших чемпіонатів — Едуард Соболь, Андрій Ярмоленко, Андрій Лунін та Роман Яремчук. Трохи пізніше, о 18-й, прилетить із Марселя Руслан Маліновський.

Фото Павла Кубанова

Сьогодні ввечері в програмі збірної — відновлювальні фітнес-вправи на території готелю. А вже завтра синьо-жовті проведуть перше тренування на базі ФК "Брентфорд".

Відеозвіт першого дня підготовки

Склад національної збірної України

Воротарі: Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін ("Шахтар" Донецьк), Микита Шевченко ("Олександрія").

Захисники: Олександр Караваєв, Денис Попов (обидва — "Динамо" Київ), Микола Матвієнко ("Шахтар" Донецьк), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Едуард Соболь ("Страсбур", Франція), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва — "Дніпро-1" Дніпро), Денис Мірошніченко ("Олександрія").

Півзахисники: Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі — "Шахтар" Донецьк), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо" Київ), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1" Дніпро), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЕ), Руслан Маліновський ("Олімпік" Марсель, Франція), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Євген Коноплянка ("Краковія" Краків, Польща).

Нападники: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгія), Артем Довбик ("Дніпро-1" Дніпро).

Олександр Гливинський, прес-секретар національної збірної України