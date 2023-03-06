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Коноплянка повертається до збірної України на матч з Англією – у 2012-му він забив на Вемблі супергол саме після пасу Ротаня – ВІДЕО

Сьогодні 18:03 Андрій Дунець 148 0
Обережно, ностальгія!
Коноплянка повертається до збірної України на матч з Англією – у 2012-му він забив на Вемблі супергол саме після пасу Ротаня – ВІДЕО
#Збірна України з футболу, #Євген Коноплянка, #збірна Англії з футболу, #Руслан Ротань

Джерело - Чемпіон.

Євген Коноплянка отримав виклик до збірної України й матиме можливість зіграти за національну команду вперше з осені 2020 року.

Примітно, що найближчим і першим суперником "синьо-жовтих" у відборі на Євро-2024 стане збірна Англії, у ворота якої Коноплянка забив один із найкращих голів у нашій історії.

Це був матч кваліфікації на Чемпіонат світу-2014. На 38-й хвилині український вінгер шокував воротаря Джо Гарта та увесь лондонський стадіон "Вемблі" ідеальним виконанням дальнього удару. До речі, передачу тоді Євген отримав саме від нинішнього в. о. тренера збірної Руслана Ротаня.

Відео

Та гра, попри велику кількість гольових моментів нашої команди, завершилась із рахунком 1:1, а в підсумку Україна фінішувала на 2-му місці у групі, відставши саме від Англії лише на 1 очко.

Нагадаємо, національна збірна України розпочне свій збір 20 березня в Лондоні. Перший матч відбору Євро-2024, проти Англії, відбудеться 26 березня на Вемблі. Всі квитки на матч уже продано.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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