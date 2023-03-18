Циганкова не зупинити: українець оформив дубль у матчі Ла Ліги за Жирону - ВІДЕО

Як же на це приємно дивитись!

Джерело - Чемпіон.

Віктор Циганков удруге зрівняв рахунок у поєдинку 26-го туру чемпіонату Іспанії між Райо Вальєкано та Жироною.

Український вінгер гостей на 52-й хвилині вдало відкрився у штрафному майданчику суперника під пас Хав'єра Каррери - 2:2.

Відео

Este a sido el segundo gol del de Tsyhankov😍🇺🇦 pic.twitter.com/XvNEbk7C7d — La Tsyhaneta ❤️🤍 (@GxlDeTsyhankov) March 18, 2023

Нагадаємо, на 29-й хвилині цього ж матчу Циганков також відзначився голом. А за попередні шість зустрічей за новий клуб Віктор уже встиг відзначитися трьома асистами та одним забитим голом.

До речі, Циганков став першим українцем, який забив двічі в одній грі чемпіонату Іспанії.

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