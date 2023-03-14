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Циганков продемонстрував блискучий дриблінг і змусив попітніти одного з найкращих воротарів Ла Ліги - ВІДЕО

Сьогодні 00:49 Андрій Дунець 73 0
Здається, українець стає одним із лідерів Жирони
Циганков продемонстрував блискучий дриблінг і змусив попітніти одного з найкращих воротарів Ла Ліги - ВІДЕО
#Атлетико, #Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Віктор Циганков, #Ян Облак

Джерело - Чемпіон.

Віктор Циганков став героєм яскравого епізоду в матчі 25-го туру чемпіонату Іспанії між Жироною та Атлетико.

На 54-й хвилині ексфутболіст Динамо легко обіграв суперника на правому фланзі, після чого увійшов до штрафного майданчика й завдав сильного удару по воротах Яна Облака - словенський голкіпер із труднощами відбив м'яч.

Відео

Циганков провів на полі 87 хвилин, а невдовзі після заміни українця його команда пропустила єдиний гол у зустрічі - поразка з рахунком 0:1. Нагадаємо, Віктор за шість матчів у новому клубі встиг відзначитися трьома асистами та одним забитим голом.

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