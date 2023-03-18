Циганков забив свій другий гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Віктор Циганков зрівняв рахунок у грі 26-го туру чемпіонату Іспанії між Райо Вальєкано та Жироною.
Сталося це на 29-й хвилині зустрічі - український вінгер гостей спритно зіграв на добиванні (1:1).
Відео
Este a sido el Gol de Tsyhankov pic.twitter.com/rdL8M8QVpM— La Tsyhaneta ❤️🤍 (@GxlDeTsyhankov) March 18, 2023
Нагадаємо, Циганков за попередні шість матчів у новому клубі вже встиг відзначитися трьома асистами та одним забитим голом. А в попередньому поєдинку проти Атлетико змусив попітніти одного з найкращих воротарів Ла Ліги.
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