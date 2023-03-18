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Циганков забив свій другий гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО

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Циганков забив свій другий гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Райо Вальєкано, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Віктор Циганков зрівняв рахунок у грі 26-го туру чемпіонату Іспанії між Райо Вальєкано та Жироною.

Сталося це на 29-й хвилині зустрічі - український вінгер гостей спритно зіграв на добиванні (1:1).

Відео

Нагадаємо, Циганков за попередні шість матчів у новому клубі вже встиг відзначитися трьома асистами та одним забитим голом. А в попередньому поєдинку проти Атлетико змусив попітніти одного з найкращих воротарів Ла Ліги.

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