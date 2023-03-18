Циганков забив свій другий гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО

Українець знову відзначився результативною дією!

Джерело - Чемпіон.

Віктор Циганков зрівняв рахунок у грі 26-го туру чемпіонату Іспанії між Райо Вальєкано та Жироною.

Сталося це на 29-й хвилині зустрічі - український вінгер гостей спритно зіграв на добиванні (1:1).

Відео

Este a sido el Gol de Tsyhankov pic.twitter.com/rdL8M8QVpM — La Tsyhaneta ❤️🤍 (@GxlDeTsyhankov) March 18, 2023

Нагадаємо, Циганков за попередні шість матчів у новому клубі вже встиг відзначитися трьома асистами та одним забитим голом. А в попередньому поєдинку проти Атлетико змусив попітніти одного з найкращих воротарів Ла Ліги.

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