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Яремчук вийде у стартовому складі Брюгге на матч Ліги чемпіонів

Сьогодні 20:52 162 0
Початок матчу Бенфіка - Бенфіка о 22.00
Яремчук вийде у стартовому складі Брюгге на матч Ліги чемпіонів
#Бенфіка, #Брюгге, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Брюгге Роман Яремчук потрапив до стартового складу команди на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Бенфіки.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

На рахунку футболіста 2 голи та 3 асисти у 22 матчах за бельгійський клуб. Відзначимо, що до Брюгге Яремчук перебрався саме з Бенфіки. За португальський клуб українець провів 25 офіційних матчів, в яких забив шість голів.

Початок матчу Бенфіка - Бенфіка о 22.00. У домашній зустрічі Брюгге програв з рахунком 0:2.

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