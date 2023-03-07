Початок матчу Бенфіка - Бенфіка о 22.00

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Брюгге Роман Яремчук потрапив до стартового складу команди на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Бенфіки.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

На рахунку футболіста 2 голи та 3 асисти у 22 матчах за бельгійський клуб. Відзначимо, що до Брюгге Яремчук перебрався саме з Бенфіки. За португальський клуб українець провів 25 офіційних матчів, в яких забив шість голів.

Початок матчу Бенфіка - Бенфіка о 22.00. У домашній зустрічі Брюгге програв з рахунком 0:2.