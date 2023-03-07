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Joma заявила, що не має стосунку до презентацій форм російських клубів

Сьогодні 19:39 146 0
Joma заявила, що не має стосунку до презентацій форм російських клубів

Джерело - isport.ua.

Іспанська компанія Joma не має жодного стосунку до будь-яких клубів країн-терористів, а форми вони отримали від роздрібного продавця.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Ми підтверджуємо, що штаб-квартира Joma в Іспанії припинила всю нашу спонсорську діяльність зі спортивними командами з росії та білорусі. У нас немає прямого контакту - ні комерційного, ні спонсорського - з будь-яким професійним клубом там, у Росії та Білорусі, і ми не були в курсі та не маємо жодного відношення до запуску та кастомізації/індивідуального стилю нової форми зеніту.

Футболки були поширені компанією Wildberries. Це роздрібний продавець, який може отримувати товари з нашого каталогу на відкритому ринку, де ми не маємо жодного контролю", - йдеться в офіційній заяві.

Це компанія Joma дала офіційну відповідь на запит від УАФ пояснити, чому російські команди провели презентації форм, де технічним спонсором стала Joma.

Нагадаємо, що Joma - технічний спонсор збірної України з футболу, і при цьому низка російських клубів випустили нову форму під їхнім же брендом.

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