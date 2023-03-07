Joma заявила, що не має стосунку до презентацій форм російських клубів

Іспанська компанія Joma не має жодного стосунку до будь-яких клубів країн-терористів, а форми вони отримали від роздрібного продавця.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Ми підтверджуємо, що штаб-квартира Joma в Іспанії припинила всю нашу спонсорську діяльність зі спортивними командами з росії та білорусі. У нас немає прямого контакту - ні комерційного, ні спонсорського - з будь-яким професійним клубом там, у Росії та Білорусі, і ми не були в курсі та не маємо жодного відношення до запуску та кастомізації/індивідуального стилю нової форми зеніту.

Футболки були поширені компанією Wildberries. Це роздрібний продавець, який може отримувати товари з нашого каталогу на відкритому ринку, де ми не маємо жодного контролю", - йдеться в офіційній заяві.