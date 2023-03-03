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Карпати припинили співпрацю з Joma через роботу компанії в росії

Сьогодні 15:19 241 0
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Карпати припинили співпрацю з Joma через роботу компанії в росії
#Карпати

Джерело - офіційний сайт Карпат.

Карпати розпочали співпрацю з новим технічним партнером - компанією Nike

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"Причиною такого рішення стала відсутність чіткої позиції компанії Joma щодо припинення роботи на російському ринку. Впродовж кількох місяців клуб вивчав потенційних партнерів і в лютому зупинився на партнерстві з Nike, чия пропозиція виявилася найоптимальнішою".

  Спонсор збірної України презентував форму для двох російських клубів

"Одним із визначальних критеріїв при виборі технічного партнера став повний вихід компанії Nike із російського ринку. Зазначимо, що нещодавня презентація нової форми від Joma однією з команд з країни-терориста вкотре підтвердила правильність рішення менеджменту клубу "Карпати", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Зеніт представив нову форму, виробником якої є Joma.

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