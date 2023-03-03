Карпати припинили співпрацю з Joma через роботу компанії в росії

Карпати розпочали співпрацю з новим технічним партнером - компанією Nike

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"Причиною такого рішення стала відсутність чіткої позиції компанії Joma щодо припинення роботи на російському ринку. Впродовж кількох місяців клуб вивчав потенційних партнерів і в лютому зупинився на партнерстві з Nike, чия пропозиція виявилася найоптимальнішою".

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"Одним із визначальних критеріїв при виборі технічного партнера став повний вихід компанії Nike із російського ринку. Зазначимо, що нещодавня презентація нової форми від Joma однією з команд з країни-терориста вкотре підтвердила правильність рішення менеджменту клубу "Карпати", - йдеться у повідомленні.