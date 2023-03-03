В УАФ відреагували на співпрацю Joma із Зенітом

В УАФ вимагають пояснень в іспанського виробника спортивного одягу Joma через представлення форми російського Зеніта.

Про це йдеться в заяві УАФ.

"Сьогодні стало відомо про презентацію російським клубом "зеніт" нової форми бренду, який є технічним спонсором національної збірної України. У зв’язку із цим "УАФ Маркетинг" надіслав у головний офіс Joma запит із проханням дати пояснення щодо цієї ситуації. Зокрема, чи має центральний офіс Joma стосунок до презентації й загалом до розробки дизайну форми фк "зеніт" (санкт-петербург), і як так сталося, що на презентованій формі російської команди красується логотип Joma?

"УАФ Маркетинг" сподівається отримати чітку відповідь на це запитання найближчим часом", - йдеться в повідомленні.