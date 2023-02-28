Головне
Ротань - новий головний тренер збірної України
Сьогодні 13:13 675
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації
Сьогодні 12:00 28952
УАФ хоче повернути уболівальників на стадіони
Сьогодні 10:24 346
Кіченок вийшла у чвертьфінал парного турніру WTA в Остіні
Сьогодні 09:10 300
Мессі, Мбаппе та Голанд - у збірній 2022 року за версією FIFА
Сьогодні 08:25 466
Мессі - найкращий гравець 2022 року
Сьогодні 08:08 425
ФІФА назвала найкращого тренера року
Вчора 23:30 626
Мартінес - найкращий голкіпер 2022 року
Вчора 22:52 405
Стали відомі терміни повернення Забарного
Вчора 20:25 1016
Криськів може отримати виклик у збірну України
Вчора 19:52 622 1
Блоги
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:00 28950
Гол дня: захисник забив шалений м'яч із власної половини поля в матчі Серії А
Гол дня: захисник забив шалений м'яч із власної половини поля в матчі Серії А Андрій Дунець
Вчора 21:53 2982
Історія дня: у тренера Бенфіки кинули пляшкою з трибун – постраждалий дотепно відповів – ВІДЕО
Історія дня: у тренера Бенфіки кинули пляшкою з трибун – постраждалий дотепно відповів – ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 19:45 1432
Шахтар викупить Мудрика в Челсі після війни: Срна зробив гучну жартівливу заяву про українця
Шахтар викупить Мудрика в Челсі після війни: Срна зробив гучну жартівливу заяву про українця Андрій Дунець
Вчора 16:57 740
Джокер Яремчук: українець вийшов на заміну й відразу заробив пенальті для Брюгге - ВІДЕО
Джокер Яремчук: українець вийшов на заміну й відразу заробив пенальті для Брюгге - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 12:53 7105
Кривцов уже забиває за клуб Бекхема: чому від такої співпраці виграють усі
Кривцов уже забиває за клуб Бекхема: чому від такої співпраці виграють усі Андрій Дунець
Вчора 12:26 846
Англійська прем'єр-ліга підтримала Україну в річницю російського військового вторгнення: як це було
Англійська прем'єр-ліга підтримала Україну в річницю російського військового вторгнення: як це було Андрій Твердохліб
Вчора 10:30 438
Українські футболісти зірвали в Туреччині російський прапор і викинули на смітник
Українські футболісти зірвали в Туреччині російський прапор і викинули на смітник Андрій Твердохліб
26.02.2023 15:52 2796
Циганков зробив гольову передачу в другому матчі поспіль
Циганков зробив гольову передачу в другому матчі поспіль Андрій Твердохліб
26.02.2023 15:15 1441
14 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії
14 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії Максим Буйдин
26.02.2023 13:13 3522
Епічне побиття: Амосов перевершив Сторлі за точними ударами в 2,5 рази
Епічне побиття: Амосов перевершив Сторлі за точними ударами в 2,5 рази Андрій Твердохліб
26.02.2023 02:36 604
Мудрик знову розриває на тренуванні Челсі: партнери просто не встигають за українцем - ВІДЕО
Мудрик знову розриває на тренуванні Челсі: партнери просто не встигають за українцем - ВІДЕО Андрій Дунець
25.02.2023 21:13 9201
Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям
Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям Nastya Bolshakova
25.02.2023 18:09 9086
29 років тому 16-річна Оксана Баюл принесла Україні першу золоту медаль Олімпійських ігор
29 років тому 16-річна Оксана Баюл принесла Україні першу золоту медаль Олімпійських ігор Андрій Твердохліб
25.02.2023 16:44 847
У першому бою проти Сторлі Амосов був за мить від поразки, але вистояв і переміг
У першому бою проти Сторлі Амосов був за мить від поразки, але вистояв і переміг Андрій Твердохліб
25.02.2023 15:43 1975
Відштовхнутися від дна: що дасть Миколенку та Евертону зміна тренера
Відштовхнутися від дна: що дасть Миколенку та Евертону зміна тренера Андрій Дунець
25.02.2023 13:21 1221
Чорний лебідь від легендарної українки. 29 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади
Чорний лебідь від легендарної українки. 29 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади Андрій Твердохліб
25.02.2023 09:21 9595
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна Дмитро Копій
25.02.2023 09:14 119006 1
Сила Наполі — не випадковість. Чотири стовпи, на яких стоїть майбутній чемпіон Італії
Сила Наполі — не випадковість. Чотири стовпи, на яких стоїть майбутній чемпіон Італії Андрій Дунець
25.02.2023 09:00 698
Футболіст, який належить Шахтарю, забив шедевральний гол у матчі АПЛ - ВІДЕО
Футболіст, який належить Шахтарю, забив шедевральний гол у матчі АПЛ - ВІДЕО Андрій Дунець
25.02.2023 00:01 7261
Прямі трансляції

Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації

Сьогодні 12:00 Андрій Твердохліб 28952
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації

Джерело - Чемпіон.

За півроку до смерті 92-річнй олімпійський чемпіон Рима-1960 з греко-римської боротьби Іван Богдан у відвертій розмові з Максимом Розенком розповів, чому його батько працював бургомістром 11 сіл у ІІ Світовій війні, як німецький комендант рятував місцеву молодь від вивезення до Німеччини і яким чином жорна сталінських репресій минули батька після того, як в їх село Дмитро-Білівка повернулася радянська влада.

З голови колгоспу – в бургомістри

"Коли тільки почалася війна, була тверда впевненість, що радянська армія швидко розіб'є німців, - не приховував Іван Гаврилович. - Були переконані, що до нашого села війна не дійде. Але вже за два місяці німці пройшли далі на схід від Дмитро-Білівки (село, де народився олімпійський чемпіон знаходиться в Миколаївської області – прим. М.Р.). Нам пощастило: жили в глушині, якщо дощ пройде, ніхто до нас не добереться - ні танки, ні машини. У підсумку за всі три роки окупації німців практично не бачили. Був тільки комендант, який оселився в школі. І нам з ним дуже пощастило. Ми його між собою називали Петрашко – Петером звали. Забезпечував німецькі окупаційні частини продуктами. А також дивився за тим, щоб селяни вчасно посіяли і зібрали урожай".

Читайте також: Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію

Богдан заперечує, що німці забирали у селян більшу частину врожаю.

"Люди брали собі стільки зерна, скільки хотіли, - стверджує олімпійські чемпіон, - Моя рідна тітка була жадібною, з урожаю 1941 року навантажила пшеницею цілу кімнату до стелі. Так навесні під вантажем зерна одна стіна хати не витримала - в ній з'явилися тріщини, з яких почала висипатися пшениця.

Думаю, німці навіть уявити собі не могли, наскільки родюча українська земля. З одного гектара ми збирали до 60 тон пшениці. А в 1941 році взагалі був божевільний урожай - до 70 тон зерна з гектара. Колгоспи у нас не розігнали - просто перейменували в громадські господарства. Бригади розбили по "десятихаткам" - з тим, щоб у кожної групи була однакова кількість коней і сільгосп-інвентарю".

Зараз в Дмитро-Білівці живе трохи більше 300 осіб. У 1941 році жило вдвічі більше.

"Було 142 двори в середньому по 5 чоловік, - згадує Іван Гаврилович. - У нас і на війну тоді не встигли мужиків забрати. Викликали і повезли на схід. Але німці до Дніпра вийшли раніше, ніж наші мобілізовані. В результаті селяни незабаром повернулися назад додому. Німці їх в полон не брали - народ ні озброїти, ні одягати  у військову форму не встигли. Прожили мужики в селі весь час окупації. У тому числі і мій батько, Гаврило Богдан, який став бургомістром 11 сіл. Вибрали його на цю посаду восени 1941 року самі селяни. До війни батя працював головою колгоспу, його знали і поважали. Хоча батько був неписьменним: "Богдан" ще міг написати, а ось "Гаврило" - ні. Пам'ятаю, коли ставив підпис, аж язик висував - так старався. Але голова в нього працювала чудово".

Богдан не вважає, що батько прислуговував німцям.

"Не німцям, а односельцям, - категорично відповідає олімпійський чемпіон. - Членом партії батько не був - зате був розумною людиною. І коли прийшли німці, зайняв правильну позицію. У нас ніхто німцям не служив. Було п'ятеро поліцаїв - наші хлопці з села. Ходили з карабінами, нікого з односельчан не чіпали. Навпаки, допомагали чим могли. Знали вони і про те, що в селі нелегально живуть наші колишні військовополонені. Але їх теж не чіпали.

У підвідомчі батькові 11 сіл регулярно приходили рознарядки на відправку хлопців і дівчат до Німеччини. Але жодної людини в Німеччину батько так і не відправив. Причому допомагав йому в цьому ... наш комендант. Він викликав батька, повідомляв, що прийшла рознарядка - потрібно відправити з села п'ять чоловік. Мовляв, підбирай кращих - начальство буде перевіряти. Відвозили хлопців в район. Потім комендант уточнював час відправлення ешелону в Німеччину і сповіщав про це батька. Батя брав дві каністри самогону, пару пудів сала і відвозив коменданту. Той підходив до начальника конвою, віддавав йому ці гостинці і забирав наших хлопців та дівчат. Після говорив їм, мовляв, місяць вдома сидите, не висовуйте носа, а потім вже можете виходити на вулицю, говорите, що працювали на німців, рили окопи".

Батько ще збирав від жителів теплі речі - нібито для німців. Але насправді для партизан -  в наших краях діяв партизанський загін. Переправляв туди і продукти.

Читати також: Легенда Динамо: Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати

Кого цурався комендант

Навіть через без малого 80 років Івану Гавриловичу важко пояснити поведінку німця-коменданта.

"Ходив він у німецькій формі, але, кажучи по-спортивному, грав на нашому боці, - згадує олімпійський чемпіон. - Страшно любив наші народні пісні. Цю любов йому прищепили наші військовополонені в Першу світову - він з ними спілкувався підлітком. До війни ми працювали всі суботи і дуже часто неділі. Але комендант розпорядився, щоб в суботу працювали тільки до другої години дня. І роздавав подарунки селянам - горілку. Його родич працював комендантом Кіровоградського пивзаводу, він йому "казенку" і передавав. Пам'ятаю, що святкували з ним закінчення збирання врожаю, справляли весілля. Молодь йшла до коменданта, і він давав вказівку: як весільний подарунок видати сторонам і нареченого, і нареченої по 10 тон цукрових буряків - на самогон і компот. Його  запрошували на весілля, він все вимагав, щоб співали його улюблені народні пісні. Інший раз вип'є і навіть сльозу пустить. Взагалі на наших мужиків був дуже схожий. Випивати ніколи не відмовлявся. П'яного його на тачці відвезуть в комендатуру - проспиться, знову приходить посидіти. У нього ніякої охорони не було - сам по селу ходив, ні у кого і в думках не було зробити йому щось погане".

Парадокс, але німецький комендант ... цурався співвітчизників.

"Іноді до коменданта з району навідувалися німці - в чорній формі, можливо, есесівці, - згадував Богдан. - Так він намагався уникнути зустрічей з ними! Будівля школи стояло далеко від в'їзду в село, і коменданта завжди встигали повідомити про приїзд його співвітчизників. Він відразу всіх попередив: якщо німці приїжджають, говорити, що його немає на місці. І як тільки непрохані гості з'являлися, він через задні двері виходив на сусідню вулицю і там розчинявся".

За словами Івана Гавриловича, після приходу Червоної армії жорна репресій пройшли повз батька і лише торкнулися односельчан, які працювали поліцаями.

Читайте також: І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським

"З поліцаїв, по-моєму, нікого не розстріляли. - зазначає Богдан. - Когось відправили відбудовувати зруйнований Донбас, комусь дали 10 років таборів. Цікаво, що роки дехто із цих хлопців повернувся додому з купою грошей. Швидко побудували гарні будинки і без проблем зажили, як раніше. А батькові пощастило. У нього друг дитинства - Федот Совгиря - в НКВС працював. До війни керував Чернігівським відділенням, а після нападу німців очолив диверсійну групу. З цією групою він пройшов всю Білорусію і Західну Україну. Дійшов до нашого села, і хоча у нього там жили три сестри, відразу пішов не до них, а до батька. Пам'ятаю, як вони при зустрічі обнялися, розцілувалися. Федот жив у нас більше місяця. Пам'ятаю, якось до нас в хату залетіли поліцаї на чолі з німцем. Я з племінником Совгирі грав в карти, батько з Федотом сиділи за столом. Був вражений самовладанням тата - він навіть бровою не повів. Налив поліцаям горілки, вони випили, закусили і відразу поїхали. Але через кілька днів в селі пішли розмови, що повернувся Совгиря. І незабаром Федот покинув село. Як тільки Дмитро-Білівку звільнили, від Совгирі в районний НКВС прийшов лист на захист батька. Мовляв, Гаврило Богдан на посаді бургомістра діяв тільки в інтересах радянської влади. Батько сам пішов до райвідділу НКВС. Там йому сказали, що багато про нього чули, знають, чим він займався під час окупації. Мовляв, якщо і знадобишся, то тільки як свідок. Незабаром тата на рік мобілізували на відновлення Донбасу. У село повернувся  наприкінці війни. Як тільки повернувся, його відразу на зборах вибрали головою колгоспу. Але в районі сказали, що ця кандидатура не пройде".

Івана Гавриловича прийшла повістка в армію взимку 1945 року.

"На фронт встигли відправити хлопців 1927 року народження, - згадує олімпійський чемпіон. - Наш 1928-й рік забрали взимку. Пройшли "учебку", і в травні 1945 року повинні були їхати на фронт. Але війна закінчилася, і нас відправили додому. Мене в армію призвали в 1948 року. І вже там в 20 років я познайомився з греко-римською боротьбою".

Читайте також: Легенда українського спорту продав золоту олімпійську медаль за 3,5 тисячі доларів

Особиста справа:

Іван Богдан. Народився 29 лютого 1928 року в селі Дмитро-Білівка Миколаївській області. Заслужений майстер спорту з греко-римської боротьби. Олімпійський чемпіон Рима-1960 важкій вазі. Дворазовий чемпіон світу (1958, 1961). Триразовий чемпіон СРСР (1958, 1959, 1961).

Помер 25 грудня 2020 року.

З 2010 року Миколаєві проводиться турнір на призи олімпійського чемпіона Івана Богдана.

Максим Розенко, Чемпіон

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Популярне зараз
Минай - Шахтар: де дивитися матч УПЛ Минай - Шахтар: де дивитися матч УПЛ 2039
Історія дня: у тренера Бенфіки кинули пляшкою з трибун – постраждалий дотепно відповів – ВІДЕО Історія дня: у тренера Бенфіки кинули пляшкою з трибун – постраждалий дотепно відповів – ВІДЕО 1435
Пол пояснив поразку у бою з Ф'юрі Пол пояснив поразку у бою з Ф'юрі 1389
Трубін хоче покинути Шахтар Трубін хоче покинути Шахтар 3268
Гол дня: захисник забив шалений м'яч із власної половини поля в матчі Серії А Гол дня: захисник забив шалений м'яч із власної половини поля в матчі Серії А 2983
Шахтар готує трансфер бразильського фулбека та 18-річного вінгера з Таджикистану Шахтар готує трансфер бразильського фулбека та 18-річного вінгера з Таджикистану 1312
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 65492
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 112183
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 28430
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 11233
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 9971 2
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 12650