Елітні безробітні: 5 топтренерів Європи, що чекають на новий виклик

Бракує клубів, щоб усіх працевлаштувати.

Джерело - Чемпіон.

Не лише футболісти час від часу змінюють свою клубну прописку. Тренери теж звільняються або можуть бути звільнені, після чого починається нелегкий шлях пошуку нового місця роботи. Щоправда, на відміну від гравців, фахівці, а особливо топові, можуть дозволити собі відпочинок протягом кількох років.



Сьогодні ми вирішили поговорити про крутих тренерів, які шукають роботу. А можливо, робота їх шукає? Важко вибрати найкращого тренера з нашого списку безробітних, тому почнемо з тих, хто найдовше прохолоджується без футболу.



Йоахім Льов (безробітний з літа 2021 року)



15 років біля керма збірної Німеччини (2006 – 2021) "вимотали" Йоахіма Льова настільки, що тренер навіть відмовився від перегляду футбольних матчів по телевізору, не кажучи вже про відвідування стадіонів.

Але час лікує, відновлює сили. Через рік Льов був готовий повернутися у великий футбол. Влітку 2022 року говорили про те, що Йоахім зацікавив турецький Фенербахче. Ширились чутки, що кандидатура німецького тренера була у шорт-листі ПСЖ. Проте французи віддали перевагу своєму співвітчизнику Галтьє.

Також маякнув дуже привабливий варіант опинитись у мадридському Реалі. Адже не дарма німець на відпочинку поринув у вивчення іспанської мови.

У Карло Анчелотті - контракт із мадридським клубом до літа 2024 року. Однак преса розганяє новину про те, що італієць уже готується очолити збірну Бразилії після закінчення сезону-2022/2023. Можливо, Льов, який відпочив, готовий гори звернути і приступити до роботи в Реалі влітку 2023-го.



Томас Тухель (безробітний з осені 2022 року)



Томас Тухель, співвітчизник Йоахіма Льова, теж тривалий час перебуває у ролі безробітного. Новина про звільнення Тухеля з посади головного тренера Челсі у вересні 2022-го шокувала футбольну Європу. Тухелю завжди складно було знаходити спільну мову і з керівництвом, і з футболістами у всіх клубах, де він працював. Але "сині" стали винятком у його тривалій тренерській кар'єрі.



Втім, на 17-му місяці роботи в Челсі між Тухелем та керівництвом виникли розбіжності, які й привели обидві сторони до розірвання контракту. Тухель так гірко сприйняв ситуацію, що вперше за багато років відкрив свою сторінку в соціальних мережах і написав зворушливий прощальний лист до клубу, футболістів та вболівальників.

Заліковувати душевні рани Томас вирішив дуже креативним способом. Німець відкинув варіант Мальдів і вирушив до… Індії, де медитував, приймав лікувальні ванни, насолоджувався масажами та тишею.



Сьогодні Томас Тухель – оновлений, сповнений сил і надій – готовий повернутися у великий футбол. Питання – куди? Кажуть, мадридський Реал розглядає Тухеля як кандидата на посаду головного тренера. До речі, німець, як і Льов, вивчає іспанську.

У січні 2023 року французький RMC Sport повідомив, що Томас Тухель – перший кандидат на місце Галтьє (ПСЖ). Фахівець уже очолював паризьку команду з 2018 до 2020 року. За два сезони з Тухелем парижани двічі ставали чемпіонами країни та одного разу дійшли до фіналу Ліги чемпіонів. Чому би Томасу й не повернутись на "Парк де Пренс"?



Маурісіо Почеттіно (безробітний із липня 2022 року)



За 13 років тренерської кар'єри Почеттіно встиг попрацювати в Іспанії, Англії та Франції. За півтора року в ПСЖ аргентинський тренер не досягнув хороших результатів: не вивів команду у фінал Ліги чемпіонів, а в Лізі 1 взяв лише срібло.



"Якщо команда виграє, всі говорять про майстерність футболістів, а якщо програє – про помилки тренера", – сказав Маурісіо і попрощався з ПСЖ.



Фахівця розглядали на посаду головного тренера збірної Англії, але Гарет Саутгейт не залишив команду. Була ймовірність, що Почеттіно очолить збірну Бельгії, але бельгійці віддали перевагу Доменіко Тедеско. Подейкували і про збірну Бразилії, щоправда, фаворитом поки виступає Карло Анчелотті.

Можливо, Почеттіно повернеться до Тоттенгема, який тренував трохи більше п'яти років (із травня 2014-го по листопад 2019-го). З Почеттіно "шпори" брали один раз срібло та двічі бронзу. Вперше за всю історію існування клубу влетіли до фіналу Ліги чемпіонів, проте перемогу віддали Ліверпулю.



Аргентинця також пов'язують із Реалом, Ювентусом та Атлетико, але конкретних пропозицій немає.



Луїс Енріке (безробітний із грудня 2022 року)



Попри відносно молодий вік (52 роки), іспанець уже давно вважається не лише топтренером Європи, а й вирізняється досить неординарними рішеннями. Наприклад, презентація збірної Іспанії перед ЧС-2022 на велосипедах чи стрім-канал, на якому тренер транслював у прямому етері життя збірної у Катарі.

До провалу Фурії Рохи на мундіалі в Енріке результат був. Фахівець довів свою команду до півфіналу Євро-2020, незважаючи на те, що шлях до турніру був одним із найскладніших у житті Луїса.



У 2018 році Луїс очолив збірну і провів із нею лише шість матчів. Влітку 2019-го через хворобу молодшої доньки Енріке змушений був залишити футбол. На жаль, 9-річна Касана померла...

Минув рік – і Луїс знайшов у собі сили повернутись до збірної. Але й тут на нього чекав неприємний сюрприз – зрада друга Роберто Морено, який тимчасово виконував обов'язки головного тренера. Морено бачив себе на чолі збірної на Євро-2020 і лише після турніру готовий був поступитися місцем Енріке. Довелося самому ж і звільняти колишнього товариша.

Поки Луїс Енріке – один із небагатьох топтренерів, який не має пропозицій. Він навіть не ввійшов у шорт-лист можливих кандидатів на посаду головного тренера збірної Бразилії.



Можливо, влітку ситуація зміниться. Енріке казав, що хотів би повернутися до клубної роботи. Досвід є. Один сезон у Ромі (2011/2012, сьоме місце), один сезон у Сельті (2013/2014, дев'яте місце) та три – з Барселоною (2014 – 2017, два титули чемпіона Іспанії, три Кубка Іспанії та перемога в Лізі чемпіонів).

Зінедін Зідан (безробітний із травня 2021 року)



Великий Зізу вже два роки насолоджується життям без футболу. Не дивно, що після виснажливої та успішної роботи в мадридському Реалі (2016-2021) Зідан потребував гарного відпочинку. Але й від байдикування втомлюються. Тож уже за рік почали з'являтися чутки про бажання Зізу повернутися до футболу.

Проблема лише в тому, що Зідан бачив себе не десь, а у збірній Франції. Звісно, пропозицій від клубів було багато. Минулого року навіть Кріштіану Роналду зустрічався з французом і вмовляв його очолити Манчестер Юнайтед. Проте Зідан усім відмовляв.

Хитрий Зізу сподівався, що Дешам не впорається із тягарем відповідальності в Катарі і буде звільнений, однак Дідьє та Ле Бле продовжують свій шлях разом.

Зрозумівши, що посада головного тренера збірної Франції вислизає, Зідан став більш поступливим. Тепер йдеться про ПСЖ. Чому б і ні?

Юлія Охрименко, Чемпіон

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua