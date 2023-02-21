Зідан готовий очолити ПСЖ за певної умови

Керівництво ПСЖ надалі розглядає Зінедіна Зідана як потенційного кандидата на заміну головного тренера Крістофа Гальтьє.

Про це повідомляє Footmercato.

Парижани незадоволені дуетом коуча з футбольним радником Луїшем Кампушем. Власники розчаровані тим, як проявили себе літні новачки команди, а також зривом трансферу вінгера Челсі Хакіма Зієша взимку.

Окрім цього, сам Зідан не готовий приймати пропозицію, поки у структурі знаходитиметься Кампуш, який бере на себе ініціативу у багатьох рішеннях.

Раніше повідомлялося, що Галтьє можуть звільнити у випадку вильоту від Баварії в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.