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Зідан готовий очолити ПСЖ за певної умови

Сьогодні 22:26 198 0
Зідан готовий очолити ПСЖ за певної умови
#Зінедін Зідан, #ПСЖ

Джерело - Tribuna.com.

Керівництво ПСЖ надалі розглядає Зінедіна Зідана як потенційного кандидата на заміну головного тренера Крістофа Гальтьє.

Про це повідомляє Footmercato.

Парижани незадоволені дуетом коуча з футбольним радником Луїшем Кампушем. Власники розчаровані тим, як проявили себе літні новачки команди, а також зривом трансферу вінгера Челсі Хакіма Зієша взимку.

Окрім цього, сам Зідан не готовий приймати пропозицію, поки у структурі знаходитиметься Кампуш, який бере на себе ініціативу у багатьох рішеннях.

Раніше повідомлялося, що Галтьє можуть звільнити у випадку вильоту від Баварії в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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