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ПСЖ розмірковує над поверненням Тухеля

Сьогодні 13:30 198 0
У ПСЖ може знову змінитися тренер
ПСЖ розмірковує над поверненням Тухеля
Фото - gettyimages
#ПСЖ, #Томас Тухель

Джерело - football24.ua.

Невпевнені виступи ПСЖ в єврокубках та невдачі в чемпіонаті підштовхують керівництво клубу подумати над заміною тренера.

Про це повідомляє Standard Sport.

Парижани готові повернути до столиці Франції Томаса Тухеля, який залишився без роботи після звільнення з Челсі. 

Німецькому тренеру потрібні будуть гарантії, що не буде повторення минулої історії. Тухель мав дуже напруженні відносини з Леонардо, але наразі посаду спортивного директора посідає Луїш Кампуш. Тренер хотів би, щоб клуб не втягував його в трансферні справи, а дозволив зосередитися тільки на тренерській роботі.

Також наставник має отримати гарантії, що керівництво ПСЖ захистить його від впливу гравців.

Нагадаємо, під керівництвом німецького тренера ПСЖ вперше у своїй історії дійшов до фіналу Ліги чемпіонів у 2020 році.

Раніше повідомлялося, що Тухель сподівається у майбутньому очолити Барселону або Реал.

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