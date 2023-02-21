ПСЖ розмірковує над поверненням Тухеля

У ПСЖ може знову змінитися тренер

Невпевнені виступи ПСЖ в єврокубках та невдачі в чемпіонаті підштовхують керівництво клубу подумати над заміною тренера.

Про це повідомляє Standard Sport.

Парижани готові повернути до столиці Франції Томаса Тухеля, який залишився без роботи після звільнення з Челсі.

Німецькому тренеру потрібні будуть гарантії, що не буде повторення минулої історії. Тухель мав дуже напруженні відносини з Леонардо, але наразі посаду спортивного директора посідає Луїш Кампуш. Тренер хотів би, щоб клуб не втягував його в трансферні справи, а дозволив зосередитися тільки на тренерській роботі.

Також наставник має отримати гарантії, що керівництво ПСЖ захистить його від впливу гравців.

Нагадаємо, під керівництвом німецького тренера ПСЖ вперше у своїй історії дійшов до фіналу Ліги чемпіонів у 2020 році.

Раніше повідомлялося, що Тухель сподівається у майбутньому очолити Барселону або Реал.