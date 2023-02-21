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Брат Берлусконі пожертвував гроші для українців, що постраждали від війни - ВІДЕО

Сьогодні 16:55 Андрій Дунець 417 0
Брат Берлусконі пожертвував гроші для українців, що постраждали від війни - ВІДЕО
#Берлусконі, #Інтер, #Мілан, #Лаутаро Мартінес

Джерело - Чемпіон.

Паоло Берлусконі - рідний брат колишього прем'єр-міністра Італії, ексвласника Мілана та нинішнього президента Монци Сільвіо Берлусконі - був помічений на заході United for Ukraine.

Даний фонд займається гуманітарною допомогою та підтримкою українців, які постраждали від агресії росії (терористичної країни). Берлусконі викупив футболку Лаутаро Мартінеса (що цікаво, гравця Інтера - принципового суперника Мілана, за який уболіває Паоло) за 2500 євро.

Деталі повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Відео

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Берлусконі-старший (давній друг Путіна) неодноразово відзначався дивними висловлюваннями про нашу державу:

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