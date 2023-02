Брат Берлусконі пожертвував гроші для українців, що постраждали від війни - ВІДЕО

Паоло Берлусконі - рідний брат колишього прем'єр-міністра Італії, ексвласника Мілана та нинішнього президента Монци Сільвіо Берлусконі - був помічений на заході United for Ukraine.

Даний фонд займається гуманітарною допомогою та підтримкою українців, які постраждали від агресії росії (терористичної країни). Берлусконі викупив футболку Лаутаро Мартінеса (що цікаво, гравця Інтера - принципового суперника Мілана, за який уболіває Паоло) за 2500 євро.

Деталі повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Curiosità - Ieri all’evento United for Ukraine la maglia autografata di #LautaroMartinez dell’#Inter se l’è aggiudicata il Presidente onorario del #Monza Paolo #Berlusconi (grande tifoso milanista) per 2500 euro. Quando la beneficenza non ha colori… pic.twitter.com/26UE2bX0Yc