Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 13:53 61366
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Вчора 21:24 11840
Безус анонсував свій відхід з Гента
Вчора 19:13 579
ПСЖ запропонував Мбаппе 300 млн євро підписного бонуса
Вчора 18:55 522
Український гросмейстер балотуватиметься в президенти ФІДЕ
Вчора 17:24 619
Коноплянка продовжив контракт з Краковією
Вчора 17:12 392
Леоненко: Збірна України лише випадково може перемогти Шотландію
Вчора 16:37 907 1
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Вчора 15:57 301822
Промоутер Камбососа: Ми хотіли побитися з Ломаченком, тому цей бій досі можливий
Вчора 15:54 774
Рух U-19 зіграє в Юнацькій лізі УЄФА
Вчора 15:18 386
Блоги
Берлусконі: "Європа повинна змусити Україну прийняти вимоги Путіна"
Берлусконі: "Європа повинна змусити Україну прийняти вимоги Путіна" Андрій Дунець
Сьогодні 13:04 285 1
Легенда Арсенала ногою вдарив уболівальника команди Миколенка ВІДЕО
Легенда Арсенала ногою вдарив уболівальника команди Миколенка ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 17:47 829
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Андрій Твердохліб
Вчора 15:57 301816
Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут"
Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" Андрій Твердохліб
19.05.2022 13:05 3220
Гармаш відкрив рахунок ударом у дев'ятку в матчі проти Рієки ВІДЕО
Гармаш відкрив рахунок ударом у дев'ятку в матчі проти Рієки ВІДЕО Андрій Дунець
18.05.2022 19:57 2248
Вболівальник Ноттінгема вдарив головою гравця Шеффілда після матчу ВІДЕО
Вболівальник Ноттінгема вдарив головою гравця Шеффілда після матчу ВІДЕО Андрій Дунець
18.05.2022 17:29 969
Караваєв елегантним парашутом приніс Україні перемогу над Емполі ВІДЕО
Караваєв елегантним парашутом приніс Україні перемогу над Емполі ВІДЕО Андрій Дунець
18.05.2022 00:00 8910
Яремчук ефектним ударом вивів Україну вперед у матчі проти Емполі ВІДЕО
Яремчук ефектним ударом вивів Україну вперед у матчі проти Емполі ВІДЕО Андрій Дунець
17.05.2022 22:48 4217
Фоззі: "До Ракицького в мене менше огиди, ніж до Тимощука і Ордеця"
Фоззі: "До Ракицького в мене менше огиди, ніж до Тимощука і Ордеця" Андрій Дунець
16.05.2022 16:54 1696
Лунін відбив пенальті в матчі за Реал у Ла Лізі ВІДЕО
Лунін відбив пенальті в матчі за Реал у Ла Лізі ВІДЕО Андрій Дунець
16.05.2022 09:49 5643
Чарло впевнено переміг Кастаньйо: відео нокауту
Чарло впевнено переміг Кастаньйо: відео нокауту Віктор Слюсаренко
15.05.2022 10:09 1727
Гравець Динамо розплакався на пресконференції, говорячи про Україну ВІДЕО
Гравець Динамо розплакався на пресконференції, говорячи про Україну ВІДЕО Андрій Дунець
14.05.2022 13:54 1635
Український волейболіст Ерещенко: "Досі не розумію, хто був на Майдані"
Український волейболіст Ерещенко: "Досі не розумію, хто був на Майдані" Андрій Дунець
14.05.2022 12:42 1282
Шахтар привітав Динамо з днем народження, кияни зворушливо відповіли
Шахтар привітав Динамо з днем народження, кияни зворушливо відповіли Андрій Твердохліб
14.05.2022 10:09 687
Легенди Динамо вшанували пам'ять Лобановського
Легенди Динамо вшанували пам'ять Лобановського Андрій Твердохліб
14.05.2022 09:27 631
4 роки тому Ломаченко феноменальним ударом нокаутував Лінареса
4 роки тому Ломаченко феноменальним ударом нокаутував Лінареса Андрій Твердохліб
13.05.2022 20:19 1005
Юний динамівець відзначився красивим голом дальнім ударом проти Флори ВІДЕО
Юний динамівець відзначився красивим голом дальнім ударом проти Флори ВІДЕО Андрій Дунець
13.05.2022 20:18 3092
День народження Динамо Київ. Історія та еволюція емблеми
День народження Динамо Київ. Історія та еволюція емблеми Valeriy Ruchka
13.05.2022 12:59 6977
Динамівський день. 41 рік тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків
Динамівський день. 41 рік тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків Андрій Твердохліб
13.05.2022 12:22 4614
Йокич отримав нагороду MVP на конюшні
Йокич отримав нагороду MVP на конюшні Андрій Твердохліб
13.05.2022 11:31 563
Прямі трансляції

Берлусконі: "Європа повинна змусити Україну прийняти вимоги Путіна"

Сьогодні 13:04 Андрій Дунець 300 1
Берлусконі: "Європа повинна змусити Україну прийняти вимоги Путіна"
#Берлусконі, #війна, #Мілан, #Путін

Джерело - Чемпіон.

Колишній прем'єр-міністр Італії та експрезидент футбольного клубу "Мілан" Сільвіо Берлусконі, який є давнім другом президента росії Владіміра Путіна, вважає, що санкції проти РФ шкодять країнам Євросоюзу.

"Миру потрібно досягнути якомога швидше. Я вважаю, що об'єднана Європа повинна зробити пропозицію миру, намагаючись переконати українців прийняти вимоги Путіна", - заявив Берлусконі.

Варто додати, що Берлусконі, попри симпатію до російського диктатора, раніше засудив звірства його армії у Бучі:

"Я глибоко розчарований та засмучений поведінкою Владіміра Путіна, який взяв на себе дуже серйозну відповідальність перед усім світом".

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 11840
Мілевський назвав свою версію конфлікту з Астаф'євою Мілевський назвав свою версію конфлікту з Астаф'євою 1220
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 301822
Збірну росії відсторонили від ЧЄ-2022 Збірну росії відсторонили від ЧЄ-2022 1030
Міністр молоді та спорту: Продивус вчинив цинічно і неприпустимо Міністр молоді та спорту: Продивус вчинив цинічно і неприпустимо 1414
Фінляндія знищила Велику Британію, Німеччина переграла Італію. Результати ЧС-2022 Фінляндія знищила Велику Британію, Німеччина переграла Італію. Результати ЧС-2022 1038
Рекомендуємо
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 174318 6
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 12807
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 43056
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 20183 3
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 13036
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 11554