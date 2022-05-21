Берлусконі: "Європа повинна змусити Україну прийняти вимоги Путіна"

Джерело - Чемпіон.

Колишній прем'єр-міністр Італії та експрезидент футбольного клубу "Мілан" Сільвіо Берлусконі, який є давнім другом президента росії Владіміра Путіна, вважає, що санкції проти РФ шкодять країнам Євросоюзу.

"Миру потрібно досягнути якомога швидше. Я вважаю, що об'єднана Європа повинна зробити пропозицію миру, намагаючись переконати українців прийняти вимоги Путіна", - заявив Берлусконі.

Варто додати, що Берлусконі, попри симпатію до російського диктатора, раніше засудив звірства його армії у Бучі:

"Я глибоко розчарований та засмучений поведінкою Владіміра Путіна, який взяв на себе дуже серйозну відповідальність перед усім світом".

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