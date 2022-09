Скандальний італійський політик та власник клубу Серії А Монци - Сільвіо Берлусконі - відзначився черговою ганебною заявою про повномасштабну війну, яку росія розпочала проти України.

Напередодні виборів Берлусконі, виступаючи в етері каналу Rai, сказав, що до війни проти України "Путіна підштовхнув російський народ, партія та його міністри".

Також 85-річний політик, відомий своєю дружбою із президентом росії (терористичної країни), що спочатку план Путіна полягав у тому, аби захопити Київ за тиждень, замінити президента України Володимира Зеленського "урядом порядних людей" і вивести війська ще через тиждень.

Silvio Berlusconi claims his old pal Putin was “pushed by the Russian population, his party and his ministers” to attack Ukraine and just wanted to “replace Zelensky’s government with a government of decent people and be back in a week”.pic.twitter.com/xyY7WoZ8tN