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Власник клубу Серії А спробував виправдати Путіна за вторгнення в Україну - ВІДЕО

Сьогодні 14:20 Андрій Дунець 85 0
Власник клубу Серії А спробував виправдати Путіна за вторгнення в Україну - ВІДЕО
#Берлусконі, #війна, #Путін, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Скандальний італійський політик та власник клубу Серії А Монци - Сільвіо Берлусконі - відзначився черговою ганебною заявою про повномасштабну війну, яку росія розпочала проти України.

Напередодні виборів Берлусконі, виступаючи в етері каналу Rai, сказав, що до війни проти України "Путіна підштовхнув російський народ, партія та його міністри". 

Також 85-річний політик, відомий своєю дружбою із президентом росії (терористичної країни), що спочатку план Путіна полягав у тому, аби захопити Київ за тиждень, замінити президента України Володимира Зеленського "урядом порядних людей" і вивести війська ще через тиждень.

"Я навіть не зрозумів, чому російські війська розосередилися по Україні, хоча, на мою думку, вони мали залишатися лише навколо Києва. Рішення Москви про вторгнення було ухвалене у відповідь на звернення проросійських сепаратистів на сході України. Їхні лідери звернулися до Кремля і прямо сказали Путіну: "Будь ласка, захищайте нас, бо якщо ви не захищатимете нас, ми не знаємо, як це може закінчитися"", - зазначив Берлусконі.

Відео

Ці слова лідера партії "Вперед, Італіє" викликали неабияке занепокоєння в італійському політикумі, тому Берлусконі довелося швидко виправдовуватися, пояснюючи свою недолугу заяву.

"Достатньо було побачити все інтерв'ю цілком, а не просто екстрапольовану, надмірно спрощену фразу, щоб зрозуміти, які в мене думки, вони давно відомі. Агресія проти України невиправдана і неприйнятна, позиція нашої партії чітка. Ми завжди будемо з ЄС і НАТО", - цитують колишнього президента Мілана ЗМІ.

Додамо, що в неділю, 25 вересня, в Італії заплановані загальні вибори.

Нагадаємо також, що Сільвіо Берлусконі є хрещеним батьком одного із синів Андрія Шевченка.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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