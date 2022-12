Футболіст збірної Марокко подякував російсько-дагестанському бійцю UFC за підтримку

Захисник збірної Марокко Ашраф Хакімі подякував за підтримку російсько-дагестанському бійцю UFC Хабібу Нурмагомедову.

Відповідний допис футболіст оприлюднив у Твіттері.

Thanks for the support @TeamKhabib 💪🏽💪🏽 pic.twitter.com/n1iW6j0C0r