Футболіст збірної Марокко подякував російсько-дагестанському бійцю UFC за підтримку

Джерело - Чемпіон.
Захисник збірної Марокко Ашраф Хакімі подякував за підтримку російсько-дагестанському бійцю UFC Хабібу Нурмагомедову.
Відповідний допис футболіст оприлюднив у Твіттері.
Thanks for the support @TeamKhabib 💪🏽💪🏽 pic.twitter.com/n1iW6j0C0r— Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) December 16, 2022
Нагадаємо, в суботу, 17 грудня, Марокко зіграє проти Хорватії поєдинок за третє місце на ЧС-2022.
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