Футболіст збірної Марокко подякував російсько-дагестанському бійцю UFC за підтримку

Джерело - Чемпіон.

Захисник збірної Марокко Ашраф Хакімі подякував за підтримку російсько-дагестанському бійцю UFC Хабібу Нурмагомедову.

Відповідний допис футболіст оприлюднив у Твіттері.

Нагадаємо, в суботу, 17 грудня, Марокко зіграє проти Хорватії поєдинок за третє місце на ЧС-2022.

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