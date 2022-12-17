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Футболіст збірної Марокко подякував російсько-дагестанському бійцю UFC за підтримку

Сьогодні 10:13 Андрій Дунець 379 0
Футболіст збірної Марокко подякував російсько-дагестанському бійцю UFC за підтримку
#Хабіб, #Хакімі, #ЧС-2022, #збірна Марокко

Джерело - Чемпіон.

Захисник збірної Марокко Ашраф Хакімі подякував за підтримку російсько-дагестанському бійцю UFC Хабібу Нурмагомедову.

Відповідний допис футболіст оприлюднив у Твіттері.

Нагадаємо, в суботу, 17 грудня, Марокко зіграє проти Хорватії поєдинок за третє місце на ЧС-2022.

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