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Берінчик подарував Менді футболку із зображенням загиблого фаната Динамо

Сьогодні 06:17 Андрій Твердохліб 354 0
Берінчик подарував Менді футболку із зображенням загиблого фаната Динамо
#Денис Берінчик

Джерело - Чемпіон.

Денис Берінчик після перемоги над Іваном Менді в 12-раундовому поєдинку за титул EBU завітав до роздягальні свого суперника та презентував футболку, на якій зображено загиблого на війні фаната Динамо Максима "Регбіста" Яловцова.

Зазначимо, що тренер Берінчика Єгор Голуб - активний уболівальник київського клубу та входить до ультрас-руху.

Нагадаємо, футболісти Динамо разом із ультрас вшанували пам'ять Яловцова після матчу Ліги Європи з Ренном.

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