Усик передав привіт Ф'юрі та Чісорі перед боєм Берінчика - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Олександр Усик, очікуючи на поєдинок андеркарту бою Тайсон Ф'юрі - Дерек Чісора, заочно привітався з обома боксерами.

"Тайсоне Ф'юрі, привіт! Дереку Чісора, щасти!" - сказав українець.

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Нагадаємо, в ніч із 3 на 4 грудня чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC британець Тайсон Ф'юрі (32-0-1, KO 23) вийде на захист титулу в бою проти співвітчизника Деріка Чісори (33-12-0, KO 23). В андеркарті відбувся поєдинок українця Дениса Берінчика із французом Іваном Менді.

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