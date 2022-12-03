Головне
Ф'юрі - Чісора: онлайн трансляція чемпіонського бою WBC
Сьогодні 22:20 3252
Берінчик переміг Менді одноголосним рішенням суддів
Сьогодні 22:12 168
Берінчик - Менді: Як це було
Сьогодні 22:12 4363
Аргентина - Австралія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Сьогодні 21:00 720
Збірна Нідерландів переграла США в 1/8 фіналу ЧС-2022
Сьогодні 18:53 484
Мессі та Мбаппе - у символічній збірній групового етапу ЧС-2022
Сьогодні 17:24 259
Берінчик - Менді: де дивитися онлайн бій
Сьогодні 17:12 2206
Болюх виграв друге золото на юніорському чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 14:50 250
Ракицький достроково покинув Адану Демірспор
Сьогодні 14:22 460
Мбаппе, Мората, Рашфорд та ще 2 гравці стали найкращими бомбардирами групового етапу ЧС-2022
Сьогодні 14:09 567
Блоги
Усик передав привіт Ф'юрі та Чісорі перед боєм Берінчика - ВІДЕО
Усик передав привіт Ф'юрі та Чісорі перед боєм Берінчика - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 22:09 78
Берінчик вийшов на бій із Менді у формі спецпідрозділу ЗСУ - ВІДЕО
Берінчик вийшов на бій із Менді у формі спецпідрозділу ЗСУ - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 21:41 306
Гравець збірної США забив чудернацький гол у ворота Нідерландів на ЧС-2022 - ВІДЕО
Гравець збірної США забив чудернацький гол у ворота Нідерландів на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 19:48 766
Шевченко та Усик записали зворушливе відео задля підтримки українських лікарень
Шевченко та Усик записали зворушливе відео задля підтримки українських лікарень Андрій Дунець
Сьогодні 17:25 464
"Це називається соккером": Байден оригінально підтримав збірну США перед матчем з Нідерландами на ЧС-2022
"Це називається соккером": Байден оригінально підтримав збірну США перед матчем з Нідерландами на ЧС-2022 Андрій Дунець
Сьогодні 16:43 372
Найсексуальніша гольфістка світу випустила календар з відвертими фото
Найсексуальніша гольфістка світу випустила календар з відвертими фото Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:51 1267
Гравець збірної Камеруну повторив скандальне досягнення Зідана на чемпіонаті світу
Гравець збірної Камеруну повторив скандальне досягнення Зідана на чемпіонаті світу Андрій Дунець
Сьогодні 07:30 672
Віктор Леоненко став дідусем, – журналіст
Віктор Леоненко став дідусем, – журналіст Андрій Дунець
Сьогодні 07:00 467
Ломаченко показав, як випікає літургійний хліб у церкві Московського патріархату - ФОТО
Ломаченко показав, як випікає літургійний хліб у церкві Московського патріархату - ФОТО Андрій Дунець
Сьогодні 00:48 1976
Гол дня: камерунець Абубакар на останніх хвилинах вирвав сенсаційну перемогу над Бразилією на ЧС-2022
Гол дня: камерунець Абубакар на останніх хвилинах вирвав сенсаційну перемогу над Бразилією на ЧС-2022 Андрій Дунець
Вчора 23:52 976
Денис Берінчик — Іван Менді. Анонс і прогноз на бій
Денис Берінчик — Іван Менді. Анонс і прогноз на бій Дмитро Копій
Вчора 19:14 327
Лінекер дотепно пожартував над збірною Німеччини після її вильоту з ЧС-2022, оновивши свою знамениту фразу
Лінекер дотепно пожартував над збірною Німеччини після її вильоту з ЧС-2022, оновивши свою знамениту фразу Андрій Дунець
Вчора 16:14 634
Ярмоленко віддав гольовий пас у матчі за Аль-Айн, обдуривши захист суперника - ВІДЕО
Ярмоленко віддав гольовий пас у матчі за Аль-Айн, обдуривши захист суперника - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 14:50 1986
Коваленко зробив татуювання у вигляді мапи України. Він є уродженцем Херсона - ФОТО
Коваленко зробив татуювання у вигляді мапи України. Він є уродженцем Херсона - ФОТО Андрій Дунець
Вчора 13:39 396
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Андрій Твердохліб
Вчора 13:17 319342
Гол дня: японець Доан шокував збірну Іспанії ударом з-за меж штрафного на ЧС-2022
Гол дня: японець Доан шокував збірну Іспанії ударом з-за меж штрафного на ЧС-2022 Андрій Дунець
Вчора 00:19 1315
Лукаку з люті поламав лаву запасних після вильоту збірної Бельгії з ЧС-2022 - ВІДЕО
Лукаку з люті поламав лаву запасних після вильоту збірної Бельгії з ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
01.12.2022 20:27 1563
Грубий ляп воротаря Канади призвів до шедеврального голу Марокко на ЧС-2022 - ВІДЕО
Грубий ляп воротаря Канади призвів до шедеврального голу Марокко на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
01.12.2022 17:59 1115
Дівчина дня: Кейла Алвес - гаряча бразильська волейболістка, яка заробляє на OnlyFans
Дівчина дня: Кейла Алвес - гаряча бразильська волейболістка, яка заробляє на OnlyFans Андрій Дунець
01.12.2022 14:46 1227
Найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу прогулялася Катаром в самому купальнику - ВІДЕО
Найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу прогулялася Катаром в самому купальнику - ВІДЕО Андрій Дунець
01.12.2022 13:51 3731
Прямі трансляції

Усик передав привіт Ф'юрі та Чісорі перед боєм Берінчика - ВІДЕО

Сьогодні 22:09 Андрій Дунець 87 0
Усик передав привіт Ф'юрі та Чісорі перед боєм Берінчика - ВІДЕО
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Дерек Чісора, #Денис Берінчик

Джерело - Чемпіон.

Олександр Усик, очікуючи на поєдинок андеркарту бою Тайсон Ф'юрі - Дерек Чісора, заочно привітався з обома боксерами.

"Тайсоне Ф'юрі, привіт! Дереку Чісора, щасти!" - сказав українець.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official)

Нагадаємо, в ніч із 3 на 4 грудня чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC британець Тайсон Ф'юрі (32-0-1, KO 23) вийде на захист титулу в бою проти співвітчизника Деріка Чісори (33-12-0, KO 23). В андеркарті відбувся поєдинок українця Дениса Берінчика із французом Іваном Менді.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Берінчик - Менді: де дивитися онлайн бій Берінчик - Менді: де дивитися онлайн бій 2206
Ф'юрі не розуміє відмову Усика від бою Ф'юрі не розуміє відмову Усика від бою 1541
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 38008
Ф'юрі - Чісора: онлайн трансляція чемпіонського бою WBC Ф'юрі - Чісора: онлайн трансляція чемпіонського бою WBC 3252
Ломаченко показав, як випікає літургійний хліб у церкві Московського патріархату - ФОТО Ломаченко показав, як випікає літургійний хліб у церкві Московського патріархату - ФОТО 1979
Берінчик - Менді: Як це було Берінчик - Менді: Як це було 4363
Рекомендуємо
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 37525
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 20682 1
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 228198 5
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 11557 3
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 9969 6
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 12010 1