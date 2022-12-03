Берінчик вийшов на бій із Менді у формі спецпідрозділу ЗСУ - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Денис Берінчик з'явився на арені Тоттенгем Гостпур у Лондоні для бою проти француза Івана Менді в патріотичному вбранні.

Українець був одягнений у форму спецпідрозділу "Kraken", який входить до ЗСУ.

Denys Berinchyk honors his home country 🇺🇦#FuryChisora | LIVE on @ESPNPlus pic.twitter.com/XQGYwrr656 — Top Rank Boxing (@trboxing) December 3, 2022

Також разом із Берінчиком у складі групи підтримки на ринг вийшли боксер Олександр Усик та промоутер Олександр Красюк.

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