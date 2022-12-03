Головне
Ф'юрі - Чісора: онлайн трансляція чемпіонського бою WBC
Сьогодні 22:20 3251
Берінчик переміг Менді одноголосним рішенням суддів
Сьогодні 22:12 168
Берінчик - Менді: Як це було
Сьогодні 22:12 4362
Аргентина - Австралія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Сьогодні 21:00 720
Збірна Нідерландів переграла США в 1/8 фіналу ЧС-2022
Сьогодні 18:53 484
Мессі та Мбаппе - у символічній збірній групового етапу ЧС-2022
Сьогодні 17:24 259
Берінчик - Менді: де дивитися онлайн бій
Сьогодні 17:12 2203
Болюх виграв друге золото на юніорському чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 14:50 250
Ракицький достроково покинув Адану Демірспор
Сьогодні 14:22 460
Мбаппе, Мората, Рашфорд та ще 2 гравці стали найкращими бомбардирами групового етапу ЧС-2022
Сьогодні 14:09 567
Блоги
Усик передав привіт Ф'юрі та Чісорі перед боєм Берінчика - ВІДЕО
Усик передав привіт Ф'юрі та Чісорі перед боєм Берінчика - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 22:09 78
Берінчик вийшов на бій із Менді у формі спецпідрозділу ЗСУ - ВІДЕО
Берінчик вийшов на бій із Менді у формі спецпідрозділу ЗСУ - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 21:41 306
Гравець збірної США забив чудернацький гол у ворота Нідерландів на ЧС-2022 - ВІДЕО
Гравець збірної США забив чудернацький гол у ворота Нідерландів на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 19:48 766
Шевченко та Усик записали зворушливе відео задля підтримки українських лікарень
Шевченко та Усик записали зворушливе відео задля підтримки українських лікарень Андрій Дунець
Сьогодні 17:25 464
"Це називається соккером": Байден оригінально підтримав збірну США перед матчем з Нідерландами на ЧС-2022
"Це називається соккером": Байден оригінально підтримав збірну США перед матчем з Нідерландами на ЧС-2022 Андрій Дунець
Сьогодні 16:43 372
Найсексуальніша гольфістка світу випустила календар з відвертими фото
Найсексуальніша гольфістка світу випустила календар з відвертими фото Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:51 1267
Гравець збірної Камеруну повторив скандальне досягнення Зідана на чемпіонаті світу
Гравець збірної Камеруну повторив скандальне досягнення Зідана на чемпіонаті світу Андрій Дунець
Сьогодні 07:30 672
Віктор Леоненко став дідусем, – журналіст
Віктор Леоненко став дідусем, – журналіст Андрій Дунець
Сьогодні 07:00 467
Ломаченко показав, як випікає літургійний хліб у церкві Московського патріархату - ФОТО
Ломаченко показав, як випікає літургійний хліб у церкві Московського патріархату - ФОТО Андрій Дунець
Сьогодні 00:48 1976
Гол дня: камерунець Абубакар на останніх хвилинах вирвав сенсаційну перемогу над Бразилією на ЧС-2022
Гол дня: камерунець Абубакар на останніх хвилинах вирвав сенсаційну перемогу над Бразилією на ЧС-2022 Андрій Дунець
Вчора 23:52 976
Денис Берінчик — Іван Менді. Анонс і прогноз на бій
Денис Берінчик — Іван Менді. Анонс і прогноз на бій Дмитро Копій
Вчора 19:14 327
Лінекер дотепно пожартував над збірною Німеччини після її вильоту з ЧС-2022, оновивши свою знамениту фразу
Лінекер дотепно пожартував над збірною Німеччини після її вильоту з ЧС-2022, оновивши свою знамениту фразу Андрій Дунець
Вчора 16:14 634
Ярмоленко віддав гольовий пас у матчі за Аль-Айн, обдуривши захист суперника - ВІДЕО
Ярмоленко віддав гольовий пас у матчі за Аль-Айн, обдуривши захист суперника - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 14:50 1986
Коваленко зробив татуювання у вигляді мапи України. Він є уродженцем Херсона - ФОТО
Коваленко зробив татуювання у вигляді мапи України. Він є уродженцем Херсона - ФОТО Андрій Дунець
Вчора 13:39 396
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Андрій Твердохліб
Вчора 13:17 319342
Гол дня: японець Доан шокував збірну Іспанії ударом з-за меж штрафного на ЧС-2022
Гол дня: японець Доан шокував збірну Іспанії ударом з-за меж штрафного на ЧС-2022 Андрій Дунець
Вчора 00:19 1315
Лукаку з люті поламав лаву запасних після вильоту збірної Бельгії з ЧС-2022 - ВІДЕО
Лукаку з люті поламав лаву запасних після вильоту збірної Бельгії з ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
01.12.2022 20:27 1563
Грубий ляп воротаря Канади призвів до шедеврального голу Марокко на ЧС-2022 - ВІДЕО
Грубий ляп воротаря Канади призвів до шедеврального голу Марокко на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
01.12.2022 17:59 1115
Дівчина дня: Кейла Алвес - гаряча бразильська волейболістка, яка заробляє на OnlyFans
Дівчина дня: Кейла Алвес - гаряча бразильська волейболістка, яка заробляє на OnlyFans Андрій Дунець
01.12.2022 14:46 1227
Найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу прогулялася Катаром в самому купальнику - ВІДЕО
Найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу прогулялася Катаром в самому купальнику - ВІДЕО Андрій Дунець
01.12.2022 13:51 3731
Прямі трансляції

Берінчик вийшов на бій із Менді у формі спецпідрозділу ЗСУ - ВІДЕО

Сьогодні 21:41 Андрій Дунець 316 0
Берінчик вийшов на бій із Менді у формі спецпідрозділу ЗСУ - ВІДЕО
#Денис Берінчик, #Іван Менді

Джерело - Чемпіон.

Денис Берінчик з'явився на арені Тоттенгем Гостпур у Лондоні для бою проти француза Івана Менді в патріотичному вбранні.

Українець був одягнений у форму спецпідрозділу "Kraken", який входить до ЗСУ.

Також разом із Берінчиком у складі групи підтримки на ринг вийшли боксер Олександр Усик та промоутер Олександр Красюк.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Берінчик - Менді: де дивитися онлайн бій Берінчик - Менді: де дивитися онлайн бій 2203
Ф'юрі не розуміє відмову Усика від бою Ф'юрі не розуміє відмову Усика від бою 1540
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 38008
Ломаченко показав, як випікає літургійний хліб у церкві Московського патріархату - ФОТО Ломаченко показав, як випікає літургійний хліб у церкві Московського патріархату - ФОТО 1979
Ф'юрі - Чісора: онлайн трансляція чемпіонського бою WBC Ф'юрі - Чісора: онлайн трансляція чемпіонського бою WBC 3251
Берінчик - Менді: Як це було Берінчик - Менді: Як це було 4362
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 29511 1
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 44577
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 180896 7
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 4836 2
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 16542 2
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 38904