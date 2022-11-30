Джерело - Чемпіон.
У матчі третього туру групи С чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Аргентини перемогла Польщу.
Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група С, 3 тур
30 листопада, 2022 рік
Польща - Аргентина 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 46 Макаллістер, 0:2 - 68 Альварес
Польща: Щенсний, Кеш, Глік, Ківьор, Берешинський (Йенджейчик 73), Крихов'як (Пьонтек 84), Бєлік (Д. Шиманський 62), Зелінські, Франковський (Камінський 46), Свідерські (Скораш 46), Левандовський
Аргентина: Е. Мартінес, Моліна, Ромеро, Отаменді, Акунья (Тальяфіко 59), Мак Аллістер (Альмада 84), Де Поль, Фернандес (Пеццелла 79), Ді Марія (Паредес 59), Альварес (Лаутаро Мартінес 79), Мессі
Попередження: Крихов'як 79 - Акунья 49
Нереалізований пенальті: Мессі 39 (воротар)