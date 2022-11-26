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Дівчина дня: Аннекі Моленар – популярна модель із природною красою та кохана зірки збірної Нідерландів

Сьогодні 08:00 Андрій Дунець 212 0
Дівчина дня: Аннекі Моленар – популярна модель із природною красою та кохана зірки збірної Нідерландів
#Баварія, #Маттейс де Лігт, #ЧС-2022, #Збірна Нідерландів з футболу

Джерело - Чемпіон.

Для захисника збірної Нідерландів Маттейса де Лігта Чемпіонат світу-2022 є першим у кар'єрі. Поки його команда намагається вийти до плей-оф турніру в Катарі, знайомимося з дівчиною молодого гравця.

Аннекі Моленар – 23-річна професійна модель, яка народилася в Амстердамі. Її батько, Кейє Моленар – колишній футболіст Феєнорда та Аякса, тож не дивно, що дівчина є вболівальницею останніх. Зі своїм майбутнім хлопцем вона познайомилася у 2018 році, ще коли де Лігт виступав саме за клуб зі столиці Країни Тюльпанів.

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Допис, поширений AnneKee Molenaar (@annekeemolenaar)

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Окрім роботи, Моленаар навчається на юридичному факультеті, оскільки вважає, що здобути вищу освіту – важливо. Також дівчина вивчає італійську мову по три години на день щодня, ще з часів виступів де Лігта за Ювентус. А з початку нового сезону, відколи Маттейс перейшов до Баварії, дівчина вочевидь вивчає і німецьку.

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А ще Аннекі захоплюється серфінгом, йогою, подорожами та екстремальними гонками на автомобілях. 

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Допис, поширений AnneKee Molenaar (@annekeemolenaar)

Дівчина дня: вродлива модель із пишним бюстом, яка є дружиною гравця збірної Бразилії 

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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