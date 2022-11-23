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Дівчина дня: Мішель Герциг - тендітна модель, яка підкорила серце Тібо Куртуа

Сьогодні 21:30 Андрій Дунець 845 0
Дівчина дня: Мішель Герциг - тендітна модель, яка підкорила серце Тібо Куртуа
#Куртуа, #ЧС-2022, #збірна Бельгії з футболу

Джерело - Чемпіон.

У середу, 23 листопада, Тібо Куртуа разом зі збірною Бельгії стартував на Чемпіонаті світу-2022. Знайомимося з його нареченою.

Мішель Герциг - 25-річна модель з Ізраїлю. Вона перебуває у стосунках із голкіпером мадридського Реала з літа 2021-го. Герциг та Куртуа регулярно публікують спільні фото у своїх соціальних мережах, а в червні цього року пара заручилася.

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Допис, поширений Mishel Gerzig (@mishelgerzig)

Мішель займається модельною діяльністю із 13 років, а особливої популярності дівчина набула саме після зустрічі з відомим футболістом. Нині її особистий Інстаграм налічує 641 тисячу підписників. Там справді є на що подивитись.

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