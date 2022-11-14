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У Бразилії забили шалений гол дальнім ударом зльоту в дев'ятку - ВІДЕО

Сьогодні 17:18 Андрій Дунець 507 0
У Бразилії забили шалений гол дальнім ударом зльоту в дев'ятку - ВІДЕО
#Бразилія, #Жувентуде

Джерело - Чемпіон.

У матчі останнього туру Бразильської Серії А між Сеарою та Жувентуде відбувся надзвичайно красивий гол.

Автором шедеврального удару з-за меж штрафного став півзахисник господарів Фернандо Собрал. Він на 71-й хвилині гри наважився на різаний постріл після розіграшу кутового.

Відео

У підсумку Сеара святкувала перемогу з рахунком 4:1.

Нагадаємо, нещодавно ексгравець Шахтаря забив шикарний гол ударом через себе в Кубку Португалії.

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