У Бразилії забили шалений гол дальнім ударом зльоту в дев'ятку - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

У матчі останнього туру Бразильської Серії А між Сеарою та Жувентуде відбувся надзвичайно красивий гол.

Автором шедеврального удару з-за меж штрафного став півзахисник господарів Фернандо Собрал. Він на 71-й хвилині гри наважився на різаний постріл після розіграшу кутового.

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У підсумку Сеара святкувала перемогу з рахунком 4:1.

Нагадаємо, нещодавно ексгравець Шахтаря забив шикарний гол ударом через себе в Кубку Португалії.

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