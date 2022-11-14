Головне
Зоря відібрала очки у Шахтаря у 13 турі УПЛ
Вчора 16:55 1686
Favbet Foundation разом із партнерами передав ЗСУ п’ять авто і комплекти зимової амуніції
Сьогодні 14:02 28
Формула-1: Особистий залік пілотів
Сьогодні 13:09 9229
Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України
Сьогодні 11:41 34378
Рейтинг WTA: Снігур встановила особистий рекорд
Сьогодні 11:25 252757
Роналду: Я не поважаю Тен Гага
Сьогодні 11:09 241
Шахтар - Зоря 2:2: Огляд матчу
Сьогодні 10:37 370
Луческу: Метод суддівства цього арбітра не відповідає принципу фейр-плей
Сьогодні 02:00 677
Лавриненко залишає посаду головного тренера Інгульця
Вчора 19:38 600
Українські фехтувальниці поступилися Італії у фіналі Кубка світу
Вчора 18:24 682
Блоги
Українець Калюжний забив феєричний гол із далекої відстані в чемпіонаті Індії - ВІДЕО
Українець Калюжний забив феєричний гол із далекої відстані в чемпіонаті Індії - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 12:39 650
Зінченко взяв участь у обох голах Арсенала в матчі АПЛ з Вулвергемптоном - ВІДЕО
Зінченко взяв участь у обох голах Арсенала в матчі АПЛ з Вулвергемптоном - ВІДЕО Андрій Дунець
12.11.2022 23:52 7670
Луческу накричав на гравців Динамо в перерві матчу з Олександрією - ВІДЕО
Луческу накричав на гравців Динамо в перерві матчу з Олександрією - ВІДЕО Андрій Дунець
11.11.2022 16:47 1844
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Андрій Твердохліб
11.11.2022 16:28 55534
Фейл дня: Модрич не влучив у порожні ворота з 6-ти метрів у матчі Ла Ліги - ВІДЕО
Фейл дня: Модрич не влучив у порожні ворота з 6-ти метрів у матчі Ла Ліги - ВІДЕО Андрій Дунець
11.11.2022 14:20 593
Відео дня. Олександр Усик відправив Тоні Белью у важкий нокаут - 4 роки епічній перемозі українця
Відео дня. Олександр Усик відправив Тоні Белью у важкий нокаут - 4 роки епічній перемозі українця Андрій Твердохліб
10.11.2022 09:39 5926
Ексгравець Шахтаря забив феєричний гол ударом через себе в Кубку Португалії - ВІДЕО
Ексгравець Шахтаря забив феєричний гол ударом через себе в Кубку Португалії - ВІДЕО Андрій Дунець
10.11.2022 07:00 1325
Маліновський оформив геніальний асист за Аталанту в матчі Серії А - ВІДЕО
Маліновський оформив геніальний асист за Аталанту в матчі Серії А - ВІДЕО Андрій Дунець
09.11.2022 20:42 8421
Леоненко: Вацко та Денисов узагалі не мають права відкривати рота на когось, вони не грали у футбол
Леоненко: Вацко та Денисов узагалі не мають права відкривати рота на когось, вони не грали у футбол Андрій Дунець
09.11.2022 19:29 1491
Зінченко найняв художницю для оформлення домашнього спортзалу в стилі Арсенала - ВІДЕО
Зінченко найняв художницю для оформлення домашнього спортзалу в стилі Арсенала - ВІДЕО Андрій Дунець
09.11.2022 14:24 1744
У Португалії голкіпер забив сенсаційний гол прямим ударом від власних воріт - ВІДЕО
У Португалії голкіпер забив сенсаційний гол прямим ударом від власних воріт - ВІДЕО Андрій Дунець
08.11.2022 17:20 5022
Вацко: Динамо витратило 14 мільйонів на форвардів, а грає Гармаш
Вацко: Динамо витратило 14 мільйонів на форвардів, а грає Гармаш Андрій Дунець
07.11.2022 20:17 1692
Білодід опублікувала фотографії в гарній сукні
Білодід опублікувала фотографії в гарній сукні Віктор Слюсаренко
07.11.2022 19:11 1160
Шмуратко змусив зал аплодувати стоячи на етапі світового Гран-прі з фігурного катання
Шмуратко змусив зал аплодувати стоячи на етапі світового Гран-прі з фігурного катання Віктор Слюсаренко
07.11.2022 18:33 708
Арбітр показав десять червоних у фіналі Трофея чемпіонів Аргентини
Арбітр показав десять червоних у фіналі Трофея чемпіонів Аргентини Віктор Слюсаренко
07.11.2022 18:09 1358
Зінченко вкинув найгірший аут в історії: фани кепкують з українця після матчу Челсі - Арсенал - ВІДЕО
Зінченко вкинув найгірший аут в історії: фани кепкують з українця після матчу Челсі - Арсенал - ВІДЕО Андрій Дунець
07.11.2022 15:47 6957
39 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР
39 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР Максим Буйдин
06.11.2022 10:32 6275
Працівник медичного штабу Бохума вдарив ногою в обличчя футболісту
Працівник медичного штабу Бохума вдарив ногою в обличчя футболісту Віктор Слюсаренко
06.11.2022 09:54 774
Кочергін оформив дубль за 3 хвилини в матчі Екстракляси - ВІДЕО
Кочергін оформив дубль за 3 хвилини в матчі Екстракляси - ВІДЕО Андрій Дунець
06.11.2022 07:30 832
Легендарний Подольскі забив приголомшливий гол із власної половини поля - ВІДЕО
Легендарний Подольскі забив приголомшливий гол із власної половини поля - ВІДЕО Андрій Дунець
06.11.2022 07:00 3676
Прямі трансляції

Українець Калюжний забив феєричний гол із далекої відстані в чемпіонаті Індії - ВІДЕО

Сьогодні 12:39 Андрій Дунець 658 0
Українець Калюжний забив феєричний гол із далекої відстані в чемпіонаті Індії - ВІДЕО
#Індія, #Калюжний

Джерело - Чемпіон.

Іван Калюжний продовжує феєрити за Керала Бластерс в Індійській І-Лізі.

На 52-й хвилині матчу проти Гоа українець неймовірним дальнім ударом довів рахунок до розгромного - 3:0.

Відео

У підсумку Керала Бластерс святкувала перемогу з рахунком 3:1.

Нагадаємо, нещодавно інший представник України за кордоном, Руслан Маліновський, оформив геніальний асист у матчі Серії А. 

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Снігур встановила особистий рекорд Рейтинг WTA: Снігур встановила особистий рекорд 252757
Динамо - Колос: де дивитися матч УПЛ Динамо - Колос: де дивитися матч УПЛ 3185
Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України 34378
Ворскла - СК Дніпро-1: де дивитися матч УПЛ Ворскла - СК Дніпро-1: де дивитися матч УПЛ 2584
Шахтар - Зоря: де дивитися матч УПЛ Шахтар - Зоря: де дивитися матч УПЛ 2963
Формула-1: Особистий залік пілотів Формула-1: Особистий залік пілотів 9229
Рекомендуємо
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 10148
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 101728
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 16621
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 100120
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 37172
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 38550