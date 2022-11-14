Джерело - Чемпіон.

Іван Калюжний продовжує феєрити за Керала Бластерс в Індійській І-Лізі.

На 52-й хвилині матчу проти Гоа українець неймовірним дальнім ударом довів рахунок до розгромного - 3:0.

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У підсумку Керала Бластерс святкувала перемогу з рахунком 3:1.

Нагадаємо, нещодавно інший представник України за кордоном, Руслан Маліновський, оформив геніальний асист у матчі Серії А.

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