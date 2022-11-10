Ексгравець Шахтаря забив феєричний гол ударом через себе в Кубку Португалії - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Давід Нерес приголомшливим ударом вивів Бенфіку до 1/8 фіналу Кубка Португалії.
На 67-й хвилині матчу проти Ешторіла бразильський екфутболіст донецького Шахтаря наважився на удар через себе з району 11-метрової позначки. Удар вийшов результативним та виявився єдиним у зустрічі - 1:0.
Відео
Neres 😮💨😮💨pic.twitter.com/o6PH9cH3aZ— Scof (@scofcomps) November 9, 2022
Нагадаємо, днями голкіпер Бенфіки Б забив сенсаційний гол прямим ударом від власних воріт.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua