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Ексгравець Шахтаря забив феєричний гол ударом через себе в Кубку Португалії - ВІДЕО

Сьогодні 07:00 Андрій Дунець 348 0
Ексгравець Шахтаря забив феєричний гол ударом через себе в Кубку Португалії - ВІДЕО
#Бенфіка, #Кубок Португалії, #Давід Нерес

Джерело - Чемпіон.

Давід Нерес приголомшливим ударом вивів Бенфіку до 1/8 фіналу Кубка Португалії.

На 67-й хвилині матчу проти Ешторіла бразильський екфутболіст донецького Шахтаря наважився на удар через себе з району 11-метрової позначки. Удар вийшов результативним та виявився єдиним у зустрічі - 1:0.

Відео

Нагадаємо, днями голкіпер Бенфіки Б забив сенсаційний гол прямим ударом від власних воріт.

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