Ексгравець Шахтаря забив феєричний гол ударом через себе в Кубку Португалії - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Давід Нерес приголомшливим ударом вивів Бенфіку до 1/8 фіналу Кубка Португалії.

На 67-й хвилині матчу проти Ешторіла бразильський екфутболіст донецького Шахтаря наважився на удар через себе з району 11-метрової позначки. Удар вийшов результативним та виявився єдиним у зустрічі - 1:0.

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Нагадаємо, днями голкіпер Бенфіки Б забив сенсаційний гол прямим ударом від власних воріт.

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