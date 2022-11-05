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Коноплянка блискучим асистом вирвав перемогу для Краковії у матчі Екстракляси - ВІДЕО

Сьогодні 21:40 Андрій Дунець 220 0
Коноплянка блискучим асистом вирвав перемогу для Краковії у матчі Екстракляси - ВІДЕО
#Екстракляса, #Євген Коноплянка, #Краковія, #Ягеллонія

Джерело - Чемпіон.

Євген Коноплянка зіграв ключову роль у матчі 16-го туру Польської Екстракляси між Краковією та Ягеллонією.

На 77-й хвилині український півзахисник господарів віддав майстерний гольовий пас на Матея Родіна. Цей гол став єдиним у зустрічі, а відтак переможним для Краковії.

Відео

Нагадаємо, у вересні Коноплянка відзначився шедевральним голом обвідним ударом зі штрафного. 

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