Коноплянка блискучим асистом вирвав перемогу для Краковії у матчі Екстракляси - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Євген Коноплянка зіграв ключову роль у матчі 16-го туру Польської Екстракляси між Краковією та Ягеллонією.

На 77-й хвилині український півзахисник господарів віддав майстерний гольовий пас на Матея Родіна. Цей гол став єдиним у зустрічі, а відтак переможним для Краковії.

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Нагадаємо, у вересні Коноплянка відзначився шедевральним голом обвідним ударом зі штрафного.

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