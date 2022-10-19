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Коноплянка впевнено реалізував пенальті за Краковію у Кубку Польщі - ВІДЕО

Сьогодні 21:25 Андрій Дунець 287 0
Коноплянка впевнено реалізував пенальті за Краковію у Кубку Польщі - ВІДЕО
#Євген Коноплянка, #Краковія, #Кубок Польщі

Джерело - Чемпіон.

Українець Євген Коноплянка забив гол за Краковію у матчі 1/16 фіналу Кубка Польщі проти Жешува.

Наш півзахисник упевнено реалізував пенальті наприкінці першого тайму, вивівши вперед свою команду.

Відео

Додамо, що в підсумку Краковія таки поступилася Жешуву з рахунком 3:4, а сам Коноплянка провів на полі 76 хвилин.

Варто також відзначити, що інший українець, Владислав Кочергін, у Кубку Польщі днем раніше забив шедевральний переможний гол за Ракув.

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