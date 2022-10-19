Коноплянка впевнено реалізував пенальті за Краковію у Кубку Польщі - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Українець Євген Коноплянка забив гол за Краковію у матчі 1/16 фіналу Кубка Польщі проти Жешува.

Наш півзахисник упевнено реалізував пенальті наприкінці першого тайму, вивівши вперед свою команду.

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⚽️😬 Гол Євгена Коноплянки не допоміг Краковії пробитись до наступного раунду Кубка Польщі🏆🇵🇱



Українець із пенальті вивів свою команду вперед наприкінці першого тайму, але в підсумку Краковія поступилася Жешуву з рахунком 3:4.



Сам Євген провів на полі 76 хвилин. pic.twitter.com/dqmUGa4Zb5 — Champion🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@ukrchampion) October 19, 2022

Додамо, що в підсумку Краковія таки поступилася Жешуву з рахунком 3:4, а сам Коноплянка провів на полі 76 хвилин.

Варто також відзначити, що інший українець, Владислав Кочергін, у Кубку Польщі днем раніше забив шедевральний переможний гол за Ракув.

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