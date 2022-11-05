Ексгравець МЮ забив скажений гол від бокової лінії за комір воротарю - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед Александер Бюттнер гучно нагадав про себе в матчі першого ліги Нідерландів між Ден Босхом та Де Графсхапом.

На 14-й хвилині лівий захисник гостей ухвалив нестандартне рішення пробити по воротах майже від бокової лінії, помітивши, що голкіпер суперника вийшов надто далеко з воріт. Такий ризик себе цілковито виправдав - 1:0.

Відео

Goal van het jaar van Alexander Büttner?! 😨#dbogra pic.twitter.com/CHOrZpHXTY — ESPN NL (@ESPNnl) November 4, 2022

Додамо, що попри шалений гол Бюттнера Де Графсхап не зміг уникнуи поразки від Ден Босха - 1:2.

Нідерландець Александер Бюттнер виступав за Манчестер Юнайтед у період 2012-2014 рр., за який 14 разів з'явився на полі та забив 2 голи.

Нагадаємо, нещодавно в Іспанії забили гол прямим ударом із кутового.

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