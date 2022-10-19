У Чемпіоншипі забили фантастичний гол у дев'ятку з-за меж штрафного - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Бен Бреретон Діас красивим голом відкрив рахунок у матчі 16 туру Чемпіоншипа між Блекберном та Сандерлендом.

Англійський чилієць на 32-й хвилині дуже вдало зіграв на підбиранні, пробивши в один дотик лівою ногою.

Відео

GOLAZO de Ben Brereton Díaz para el 1-0 del Blackburn ante Sunderland. pic.twitter.com/Hslo5QRNp7 — Fútbol en Grano (@FutbolenGrano) October 18, 2022

У підсумку команда Бреретона Діаса святкувала перемогу з рахунком 2:0 та очолила турнірну таблицю другого за рангом англійського дивізіону.

Нагадаємо, в серпні у Чемпіоншипі забили фантастичний м'яч із власної половини поля.

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