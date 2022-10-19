Головне
Збірна України U-21 дізналася суперників на Євро-2023
Вчора 19:39 2294
Коростильов здобув золото на ЧС-2022 з кульової стрільби
Сьогодні 13:23 42
Лунін найближчим часом може підписати новий контракт із Реалом
Сьогодні 09:43 328
Костюк поступилась Саккарі у другому колі турніру у Гвадалахарі
Сьогодні 08:37 282 1
Усик став амбасадором платформи UNITED24
Вчора 23:30 249
Кочергін шаленим дальнім ударом на останніх хвилинах вивів Ракув до наступного раунду Кубка Польщі - ВІДЕО
Вчора 19:47 8703
S1mple продовжив контракт з NAVI
Вчора 17:57 257
Олександрія переграла Кривбас у матчі з двома червоними в 8 турі УПЛ
Вчора 17:03 441
Зоря розгромила Чорноморець у 8 турі УПЛ
Вчора 16:54 783
Верес переміг Львів у 8 турі УПЛ
Вчора 14:54 410
Блоги
У Чемпіоншипі забили фантастичний гол у дев'ятку з-за меж штрафного - ВІДЕО
У Чемпіоншипі забили фантастичний гол у дев'ятку з-за меж штрафного - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 13:15 102
Кочергін шаленим дальнім ударом на останніх хвилинах вивів Ракув до наступного раунду Кубка Польщі - ВІДЕО
Кочергін шаленим дальнім ударом на останніх хвилинах вивів Ракув до наступного раунду Кубка Польщі - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 19:47 8682
Партнер ексгравця Динамо забив неймовірний гол ножицями в парагвайському Суперкласико - ВІДЕО
Партнер ексгравця Динамо забив неймовірний гол ножицями в парагвайському Суперкласико - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 12:43 704
Ігнатенко забив за Бордо гол у стилі Роналду - ВІДЕО
Ігнатенко забив за Бордо гол у стилі Роналду - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 11:55 698
Золотий м'яч привезли на церемонію на автомобілі Формули-1
Золотий м'яч привезли на церемонію на автомобілі Формули-1 Віктор Слюсаренко
Вчора 00:27 435
Організатори Золотого м'яча написали прізвище Шевченка із грубими помилками
Організатори Золотого м'яча написали прізвище Шевченка із грубими помилками Андрій Дунець
17.10.2022 21:13 10592
Українку Ястремську змушують грати проти росіянки, яка підтримала війну. Хронологія подій
Українку Ястремську змушують грати проти росіянки, яка підтримала війну. Хронологія подій Андрій Дунець
17.10.2022 17:47 1069 1
Як зробити Золотий м’яч знову золотим? Безкоштовна порада для France Football
Як зробити Золотий м’яч знову золотим? Безкоштовна порада для France Football Андрій Дунець
17.10.2022 16:02 2298 1
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі Максим Буйдин
17.10.2022 15:53 18532
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Андрій Твердохліб
17.10.2022 15:40 8978 4
Дружина Луніна показала відео теплого прийому фанами Реала її чоловіка після перемоги над Барселоною
Дружина Луніна показала відео теплого прийому фанами Реала її чоловіка після перемоги над Барселоною Андрій Дунець
17.10.2022 13:30 1957
Красніков та Дедишин влаштували масову бійку після матчу Рух - Дніпро-1 - ВІДЕО
Красніков та Дедишин влаштували масову бійку після матчу Рух - Дніпро-1 - ВІДЕО Андрій Дунець
17.10.2022 11:00 2782
Відео дня: Герої Азовсталі відкрили матч Шахтар - Динамо
Відео дня: Герої Азовсталі відкрили матч Шахтар - Динамо Андрій Твердохліб
16.10.2022 20:53 1108
Ванат зрівняв рахунок, Мудрик через дві хвилини знову вивів Шахтар уперед
Ванат зрівняв рахунок, Мудрик через дві хвилини знову вивів Шахтар уперед Андрій Твердохліб
16.10.2022 18:25 2290
Шахтар не реалізував пенальті в грі з Динамо - Нещерет відбив удар Траоре
Шахтар не реалізував пенальті в грі з Динамо - Нещерет відбив удар Траоре Андрій Твердохліб
16.10.2022 18:15 15229
Шахтар зусиллями Зубкова відкрив рахунок у матчі з Динамо
Шахтар зусиллями Зубкова відкрив рахунок у матчі з Динамо Андрій Твердохліб
16.10.2022 17:50 1999
Уболівальниця огололила груди, святкуючи гол улюбленої команди
Уболівальниця огололила груди, святкуючи гол улюбленої команди Андрій Твердохліб
16.10.2022 15:57 1202
День родини: Зінченко з дружиною і донькою прогулялися Лондоном
День родини: Зінченко з дружиною і донькою прогулялися Лондоном Андрій Твердохліб
16.10.2022 14:41 580
Вікторія Ткачук предстала у звабливій фотосесії
Вікторія Ткачук предстала у звабливій фотосесії Андрій Твердохліб
16.10.2022 13:04 609
Миколенко – найгірший лівий захисник в АПЛ: фани Евертона розлючені грою українця у матчі з Тоттенгемом
Миколенко – найгірший лівий захисник в АПЛ: фани Евертона розлючені грою українця у матчі з Тоттенгемом Андрій Дунець
16.10.2022 07:10 7104
Прямі трансляції

У Чемпіоншипі забили фантастичний гол у дев'ятку з-за меж штрафного - ВІДЕО

Сьогодні 13:15 Андрій Дунець 122 0
У Чемпіоншипі забили фантастичний гол у дев'ятку з-за меж штрафного - ВІДЕО
#Сандерленд, #Чемпіонат Англії, Чемпіоншип, #Блекберн

Джерело - Чемпіон.

Бен Бреретон Діас красивим голом відкрив рахунок у матчі 16 туру Чемпіоншипа між Блекберном та Сандерлендом.

Англійський чилієць на 32-й хвилині дуже вдало зіграв на підбиранні, пробивши в один дотик лівою ногою. 

Відео

У підсумку команда Бреретона Діаса святкувала перемогу з рахунком 2:0 та очолила турнірну таблицю другого за рангом англійського дивізіону.

Нагадаємо, в серпні у Чемпіоншипі забили фантастичний м'яч із власної половини поля.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Кочергін шаленим дальнім ударом на останніх хвилинах вивів Ракув до наступного раунду Кубка Польщі - ВІДЕО Кочергін шаленим дальнім ударом на останніх хвилинах вивів Ракув до наступного раунду Кубка Польщі - ВІДЕО 8703
Двоє представників ультрас Карпат загинули на війні Двоє представників ультрас Карпат загинули на війні 1462
Чорноморець - Зоря: де дивитися матч УПЛ Чорноморець - Зоря: де дивитися матч УПЛ 1047
Збірна України U-21 дізналася суперників на Євро-2023 Збірна України U-21 дізналася суперників на Євро-2023 2294
Луїс Ортіс: Вайлдер вб’є Руїса Луїс Ортіс: Вайлдер вб’є Руїса 906
Гераскевич різко відреагував на натуралізацію лижника Гонтара Гераскевич різко відреагував на натуралізацію лижника Гонтара 909
Рекомендуємо
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 19643 1
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 13567
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 1358
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 70004 5
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 61164
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 9541